Aduanas hilan cuarto titular en lo que va del sexenio de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entregó el control de la Dirección General de Aduanas a los militares; nombró al general en retiro André Foullon como su titular, publicó 24-horas.mx.

Así lo dio a conocer el propio Ejecutivo federal este miércoles durante su conferencia matutina en la que anunció:

“En Aduanas va a ocuparse, va a ser el director de aduana el general de división retirado André Foullon. Para que tengan antecedente de este general de división, cuando me tocó decidir sobre quien podía hacerse cargo de la Secretaría de la Defensa, él estuvo en la terna y fue uno de los que elegí al final por ser una gente recta, honesta, preparada, fue director del colegio militar”.

López Obrador destacó que el general recién se retiró y que le pidió ayuda en la DGA para seguir limpiando la corrupción en los puertos y fronteras:

“Para que no haya contrabando, que no haya tráfico de drogas y que no haya evasión fiscal porque el ingreso de las aduanas es de más de 1 millón de pesos, constituye como el 15% del presupuesto nacional”.

Mientras que, el actual director Rafael Marín Mollinedo, a quien calificó como “una gente muy cercana a nosotros, siempre ha estado en el movimiento” será designado como embajador de México ante la Organización Mundial de Comercio, e irá con la tarea de fortalecer las relaciones con los países europeos.

Foullon Van Lissum será el cuarto titular de Aduanas en la administración de López Obrador: el primero que designó fue Ricardo Ahued Bardahuil, luego Horacio Duarte y el último Rafael Marín. (Fuente: 24-horas.mx)