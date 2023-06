AMLO reconoce que no ha sido fácil separar el poder político del económico…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Aún cuando ha costado trabajado y se ha avanzado poco a poco, se ha logrado paulatinamente separar el poder político del poder económico en esta transformación para revertir las estrechas conexiones que se alcanzaron durante el periodo neoliberal, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó La Jornada.

“Vamos avanzando porque la gente quiere eso, una auténtica democracia, no oligarquía con fachada de democracia. Que el presidente no sea un títere de los potentados, ese es el proceso que está en marcha”.

En una larga intervención que comenzó con los conflictos en las mineras de Germán Larrea, el mandatario dijo que paulatinamente se ha logrado replantear la relación entre gobierno y los grandes empresarios.

“El finado Alberto Bailleres, antes de fallecer me busco para decirme: yo quiero ayudar en esta nueva etapa porque creo en lo que está haciendo y no era esa su postura antes pero ya con el paso del tiempo mantuvo con nosotros una actitud de mucho respeto. Incluso cuando estaba mas enfermo me vino a ver para decirme que iba a entregar sus empresas , y en los consejos de administración iba a quedar su hijo, Alejandro. Me lo encargaba porque quería que se mantuviesen sus empresas, que no fracasaran. Tengo información ha hecho bien las cosas”.

Como en el caso de Bailleres, asevero López Obrador, ha sido también la relación con Carlos Slim, quien ha actuado de manera institucional.

“Si se ve de manera objetiva, han cambiado las cosas, son otras circunstancias, donde ya no hay corrupción, porque si se abre la puerta estas prácticas corruptas, pues se alienta la ambición”.

Mencionó además el caso de José Antonio Fernández, presidente del consejo de administración de FEMSA, que controla entre otras empresas los Oxxos. Se había dicho que en este sexenio ya no iba a haber condonaciones de impuestos.

“Se le dijo al señor Fernández de Oxxo y Coca Cola, debes doce mil millones de pesos y los tienes que pagar”.

López Obrador dijo que aún falta porque es un proceso de replanteamiento de las relaciones con el poder económico. (Fuente: La Jornada)