El destacado psicólogo Howard Gardner habla de sí mismo en su libro ‘Una mente sintética’

ESTADOS UNIDOS.- Nacido el 11 de julio de 1943 en Scranton, Pensilvania, Howard Gardner es uno de los más reconocidos psicólogos estadounidenses de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI. Ha sabido dejar una huella imborrable en el campo de la educación y la psicología cognitiva, publicó infobae.com.

Conocido principalmente por su teoría de las inteligencias múltiples, el también escritor y profesor se ha interesado, a lo largo de su carrera, por la mente humana en general, y por las mentes de creadores y líderes en concreto.

En su libro más reciente, sin embargo, no se ocupa de nadie en específico, más que de sí mismo. Al reflexionar sobre su propia mente, en estas páginas Gardner concluye que posee eso, justamente, una “mente sintética”, la cual le ha conferido la habilidad de analizar experiencias y datos procedentes de un amplio abanico de disciplinas y perspectivas.

Una mente sintética es la autobiografía del autor, el viaje que nos propone al interior de su mente, y en el camino plantea que la mente sintética es especialmente valiosa en los tiempos que corren, y propone formas de cultivar una capacidad que probablemente sea exclusivamente humana.

Gardner reflexiona sobre su propio desarrollo intelectual y sus revolucionarias aportaciones, al tiempo que repasa su evolución desde aquel niño enamorado de los libros que fue hasta convertirse en el renombrado profesor de Harvard que es, pasando también por sus épocas de universitario ambicioso y de estudiante de posgrado desilusionado.

El inventor de las inteligencias múltiples

Gardner obtuvo su Licenciatura en Psicología en la Universidad de Harvard en 1965, donde también obtuvo su doctorado en 1971. Desde entonces, ha desempeñado una destacada carrera académica, principalmente en la Universidad de Harvard, donde ha ocupado diversos cargos y se ha convertido en profesor de Educación y de Psicología. Además, ha sido miembro de la facultad de la Harvard Graduate School of Education desde 1986.

El mayor logro de Gardner es su teoría de las inteligencias múltiples, que revolucionó la forma en que se comprende la inteligencia humana. En su libro “Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences” (1983), Gardner propuso que la inteligencia no puede reducirse a una sola capacidad general, sino que existe una variedad de inteligencias independientes y diferenciadas, como la lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-cinestésica, interpersonal e intrapersonal, entre otras.

Esta teoría ha tenido un impacto significativo en la educación, ya que ha destacado la importancia de reconocer y cultivar las diversas formas de inteligencia en los estudiantes, y ha impulsado enfoques pedagógicos más inclusivos y personalizados.

El profesor inquieto

Además de su trabajo en el ámbito de las inteligencias múltiples, Gardner ha explorado temas como la creatividad, la ética y la educación artística. Sus investigaciones y escritos han influido en el campo de la psicología cognitiva, la pedagogía y la comprensión de la mente humana.

Ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo la Medalla Nacional de Ciencias en Estados Unidos en 2011.

Sus libros y teorías han sido ampliamente estudiados y debatidos en el ámbito académico y han tenido un impacto significativo en la forma en que se concibe la inteligencia y se aborda la educación.

El trabajo de Howard Gardner ha dejado una marca perdurable en el campo de la psicología y la educación. Es una inspiración para varias generaciones de investigadores, educadores y estudiantes en todo el mundo. (Fuente: infobae.com)