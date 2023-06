MOVILIDAD: Revisan en Comisión de Movilidad más paraderos, fluidez en ciclovías, pasos peatonales y estacionamiento para personas con discapacidad en Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN, MX.– Para atender temas como paraderos, obra pública, ciclovías, entre otros que benefician a la ciudadanía e instruidas por la presidenta Lili Campos, se realizó la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Movilidad que encabeza el síndico municipal, Adrián Pérez Vera.

En lo que refiere a las ciclovías, el presidente de la Comisión planteó la propuesta de unirlas en diversos puntos a fin de agilizar la movilidad. “No es unir por unir, se tiene que analizar si cuenta con las condiciones, por lo que fue aprobada la solicitud de la Comisión de Movilidad, al titular de la dirección de Transporte, Gustavo Selvas, para que se elabore un proyecto ejecutivo de ciclovías del municipio de Solidaridad”, dijo Pérez Vera.

El regidor Uri Carmona propuso la construcción de cuatro paraderos en Playa del Carmen, en Villas del Sol, Misión de las Flores, Palmas II y La Guadalupana, así como uno más en la Alcaldía de Puerto Aventuras. Contarán con iluminación, cámaras de vigilancia, internet inalámbrico, así como un botón de pánico.

Por su parte, el subsecretario de infraestructura y Obras Públicas, Fabián Herrera, expuso sobre la obra pública que se estará realizando en la avenida 115 entre calle 38 y Constituyentes, en respuesta a una petición ciudadana. Recalcó que con los recursos de parquímetros se realizarán 30 pasos peatonales, 15 de ellos en Playa del Carmen y el resto en la alcaldía de Puerto Aventuras.

Para concluir, el síndico Pérez Vera dijo que ya se había solicitado un informe a la empresa de parquímetros para ver cuántos cajones de estacionamiento están a disposición, en respuesta del representante legal de la empresa dijo que en este municipio cualquier vehículo que tenga placa para personas con discapacidad no paga el parquímetro, sin embargo, no existe cajón alguno para personas con discapacidad, por lo que es importante para esta ciudadanía, no tanto por el recurso económico, sino por el tema de movilidad.

Exhortó a las diferentes áreas a trabajar en una sola ruta para generar alguna propuesta y poder modificar la normatividad y, en su caso, establecer cajones para personas con discapacidad que estén cerca de los puntos más transitados. (Fuente: Ayuntamiento de Solidaridad)