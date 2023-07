PREFIRIERON IRSE LOS FUNCIONARIOS DE MORENA AL ZÓCALO PARA QUE AMLO LOS VEA: Pasa desapercibida en Chetumal celebración por cinco años de Andrés Manuel López Obrador como Presidente

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – A pesar del llamado de morenistas fundadores, la celebración por los cinco años de Andrés Manuel López Obrador como presidente pasó desapercibida en la capital del Estado.

Milton Conde, quien se declara morenista fundador, amloista de corazón, y que no escatima esfuerzo en mostrar su apoyo a la senadora Marybel Villegas Canché y el Subsecretario de gobierno y ex candidato a a presidencia municipal de Othón P. Blanco, Luis Gamero Barranco, lamentó que los servidores públicos hayan preferido trasladarse a la ciudad de México, al evento en el zócalo, y no realizar ningún movimiento en la capital del Estado.

Debieron convocar a marchas de apoyo en Chetumal o colocar pantallas en algún domo para que podamos ver lo que sucede en el zócalo pero ni eso. Prefirieron irse a hacer acto de presencia a México, subrayó.

Ante la ausencia de simpatizantes de López Obrador y de militantes morenistas manifestó que no se trata de buscar cantidad “sino que venga la gente que esté a favor de Amlo, que lo quiera, por las acciones que esta realizando como el Tren Maya, el Aeropuerto internacional de Felipe Carrillo Puerto y todos los apoyos que está dando a la gente pobre, al estado y los municipios”.

Reconoció que a lo largo de estos cinco años, el número de personas que participan en alguna marcha de apoyo a López Obrador ha ido disminuyendo.

No es echarles la culpa pero los que están más obligados a convocar a estas marchas de apoyo son los morenistas que ocupan cargos públicos como diputados, presidentes municipales, regidores “porque gracias a AMLO están ahí, porque convocó a votar parejo, por los candidatos de la alianza”.

Reconoció qué muchos morenistas fundadores están molestos por la inclusión de militantes d e otros partidos, priistas y panistas, que ocupan cargos públicos.

A pesar que los miembros fundadores han sido desplazados, Milton Conde afirmó seguir siendo lopezobradorista, amloista, y que seguirá convocando y participando para festejar a López Obrador como el mejor presidente qué ha tenido México. (Noticaribe)