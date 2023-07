La Cuarta Transformación desterró al narcoestado, asegura AMLO; las fuerzas armadas son ‘pueblo uniformado’, dice ante miles en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Durante su mensaje por los 5 años de su triunfo electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló, al referirse al combate a la inseguridad, que las fuerzas armadas “son pueblo uniformado” y que “no hay tortura ni violación a derechos humanos. Tampoco existe un narcoestado, como lo padecimos”, subrayó, al tiempo de agradecer a los servidores públicos que lo han acompañado, mujeres y hombres honestos, publicó La Jornada.

Durante su mensaje, López Obrador también señaló que "al acabar con el bandidaje, alcanza para pagar más pensiones, con rango constitucional y a partir de enero con aumento del 25 por ciento, además del apoyo a niñas y niños con discapacidad", manifestó.

Poco después de las 17:26 horas, el Presidente salió de Palacio Nacional para dirigirse al templete instalado en la plancha del Zócalo y dar un mensaje con motivo del quinto aniversario de su triunfo en la elección presidencial de 2018.

En el templete lo acompañan los miembros de su gabinete y gobernadores emanados de Morena y sus aliados.

Previo al mensaje del Presidente, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hizo una semblanza de la conformación y transformación de Morena desde 2011 hasta la actualidad. “Es el triunfo de millones”, señaló al referirse a la elección de 2018, reconociendo el papel de los jóvenes en el movimiento de López Obrador.

También Delfina Gómez, gobernadora electa del Estado de México, ofreció un mensaje a los asistentes al Zócalo, reconociendo la labor del Ejecutivo y de su gabinete, y haciendo hincapié en la organización popular que fraguó la victoria electoral de hace cinco años. “Aquí en el Zócalo, hay mexicanas y mexicanos que acompañaron al Presidente desde los tiempos del desafuero, de la defensa del petróleo y, finalmente, en el desarrollo de la Cuarta Transformación”, dijo.

“Nuestro movimiento está más fuerte que nunca”

Ante una plaza de la Constitución desbordada por sus seguidores, el mandatario dio inicio a su mensaje agradeciendo el apoyo popular al movimiento de la Cuarta Transformación;

“Es un timbre de orgullo poder decir a los cuatro vientos, desde la principal plaza de la república, que nuestro movimiento está más fuerte que nunca”, aseveró el mandatario.

“El pacto entre gobierno y pueblo ha funcionado, un pacto de atención privilegiada de ayuda a los pobres y más necesitados”, dijo.

Resaltó que la ayuda del gobierno, a través de diversos programas, llega a más de 30 millones de familias, y celebró especialmente que se mantengan los precios de los energéticos y que no se hayan creado impuestos nuevos ni se hayan incrementado los existentes.

“México es el tercer país con menos desempleo”

López Obrador destacó también la creación de empleos mejor pagados, así como el incremento a los salarios mínimos y una baja en el desempleo. “México es el tercer país con menos desempleo”, afirmó en su mensaje.

Asimismo, destacó la importancia del fortalecimiento del peso y de las reservas internacionales, que suman 200 mil millones de dólares, así como el aumento de la inversión extranjera y de las remesas, lo que agradeció a los paisanos en los momentos más difíciles de la pandemia.

López Obrador también subrayó tener índices económicos sólidos, así como no incrementar la deuda, a pesar de situaciones como la guerra en Ucrania.

“Se combate el huachicol, no hay contratos leoninos a traficantes de influencias, ya no hay pensiones millonarias a ex presidentes, ni viajes caros al extranjero, todo ello y más, son triunfos del gobierno de la transformación,” refirió.

“Por fin se vendió el ostentoso avión presidencial y varios aviones más; nos apegamos a que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre”, prosiguió López Obrador.

Relató la construcción de caminos, de carreteras de peaje , la construcción del AIFA, el tren Maya, además de otras obras relevantes de dimensión económica, turística y cultural.

Dijo que durante su gobierno no rescatará solo a Pemex y la CFE, sino que también se rescatará a los trenes de pasajeros.

Antes de irnos, subrayó, vamos a lograr la autosuficiencia energética, y celebró que “ya se empezó a cargar con petróleo crudo la refinería de Dos Bocas y producirá en diciembre”. El plan es que a partir del próximo año no comprar gasolinas en el extranjero y ser más libres, independientes y soberanos, manifestó el presidente del país.

Afirmó que se ha realizado un esfuerzo especial por el campo mexicano, manteniendo los precios de garantía de maíz y frijol, entre otros, aumentando hectáreas de riego.

“Pensiones tendrán aumento de 25 por ciento en enero”

“Al acabar con el bandidaje, alcanza para pagar más pensiones, con rango constitucional y a partir de enero con aumento del 25 por ciento, además del apoyo a niñas y niños con discapacidad”, manifestó.

El Presidente destacó los apoyos al magisterio, como la basificación, mejoras salariales, así como los avances en atención a la salud con la federalización del sistema que será, antes de terminar el mandato, “uno de los mejores del mundo”.

Igualmente hizo mención especial a la campaña contra las drogas, donde resaltó los esfuerzos para restringir el uso de vapeadores y cigarros electrónicos; también reconoció los esfuerzos para decir no a la extracción de petróleo vía fracking, así como la reorientación de los objetivos del Conahcyt, que “promueve de manera prioritaria la investigación para, por ejemplo, sustituir el glifosato”. Recordó que ahora el litio es de la nación.

López Obrador destacó también los valores culturales, “que es lo que siempre nos pone a salvo de cualquier calamidad y por ello se ha priorizado el conocimiento ancestral”. Rechazó que la civilización haya llegado con los europeos, y recalcó la prioridad de dar justicia a los pueblos originarios.

Refirió también el apoyo al deporte a través de la construcción de canchas, pistas y campos para las diferentes especialidades como básquetbol, béisbol, futbol, box, etc.

En el marco de este quinto aniversario del triunfo del pueblo, habló, asimismo, de la cobertura de internet que al final del gobierno llegará al 94% de los mexicanos.

“En México no existe un narcoestado”

Al referirse al combate a la inseguridad, el presidente reconoció el apoyo brindado por el Ejército y la Marina, además de la creación de la Guardia Nacional. Las fuerzas públicas, señaló: “son pueblo uniformado”. “No hay tortura ni violación a derechos humanos. Tampoco existe un narcoestado, como lo padecimos”, subrayó, al tiempo de agradecer a los servidores públicos que lo han acompañado, mujeres y hombres honestos.

El combate a la inseguridad, y la creación de la Guardia Nacional en conjunto con la Defensa y la Marina, han sido pieza clave en esta lucha además de apoyo a la población en situaciones de desastre y en acciones como la construcción de obras.

“Hay dirección horizontal, colectiva”

“El proceso de transformación del país ha creado una oposición conservadora, obcecada en regresar por sus fueros, de manera hasta ridícula”, manifestó el Presidente. “Pero en vez de entender que el pueblo de México se ha empoderado, los reaccionarios actúan con prepotencia y creen que con campañas de mentiras, van a reconquistar el poder”.

“Tan sencillo que sería que ofrecieran disculpas , pero poco lograrán si no abandonan su egoísmo, no llegarán lejos si no comprenden que la felicidad verdadera no es el dinero, sino la bondad”. “Mientras nosotros mantengamos esos preceptos, nada podrá vencernos, nada les sirve apostar a la propaganda vulgar el pueblo de México está ahora consciente y politizado y llamó a no abandonar esos principios”, puntualizó.

“Solo el pueblo puede salvar al pueblo, no hay que ser ingenuos, nunca se va a contar con el respaldo de las élites. Lo más humano y eficaz es mirar siempre y caminar siempre acompañados de la gente. ¡El mejor aliado es el pueblo!”, exclamó, antes de agradecer a sus simpatizantes y lanzar vivas a la Cuarta Transformación, con lo que dio por concluido su mensaje. (Fuente: La Jornada)