Desde la mañanera, tumban a funcionario de Puebla ligado a gobiernos panistas

PUEBLA, MX.- El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, informó que Ardelio Vargas Fosado le presentó su renuncia al cargo que venía desempeñando como subsecretario de Desarrollo Político en la Secretaría de Gobernación de la entidad, publicó razon.com.mx.

“Reconozco en él a un poblano comprometido con su entorno y con su tiempo. Un hombre institucional que, si bien nunca ha sido sentenciado por infracción o delito alguno, hoy ante la información vertida en distintos medios y que es de dominio público, hace patente su convicción de abonar en la vida pública de Puebla separándose del cargo”, indicó el mandatario estatal en redes sociales.

Céspedes Peregrina agregó que el relevo de Vargas Fosado, junto con otros ajustes que se están haciendo en su equipo de gobierno, serán anunciados en breve.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gabinete de seguridad le pasó un reporte al gobernador de Puebla, sobre los antecedentes políticos y la relación que tenía Vargas Fosado con Genaro García Luna, hallado culpable de corrupción por un jurado en EU.

El titular del Ejecutivo federal añadió que los gobiernos de la 4T no deben tener nada que ver con ex funcionarios que trabajaron para lo que fue “un narcoestado”.

“No sabemos si es culpable o no, pero sí trabajo en la Policía Federal, tuvo vínculos con García Luna y nosotros no queremos nada que tenga que ver con esa gente porque en ese entonces para decirlo claro y rápido, breve, padecimos de un narcoestado que nos hizo mucho daño al país, entonces no queremos nada de eso, vamos a esperar”, indicó el tabasqueño. (Fuente: razon.com.mx)