CHIAPAS | Nuevo grupo armado hace su aparición en Pantelhó; toma la cabecera municipal

CHIAPAS, MX.- Un grupo de al menos 200 pobladores, encabezados por José Herrera Abarca, tomó el control de la cabecera municipal de Pantelhó y desplazó a los integrantes de las Autodefensas del Pueblo El Machete, quienes ostentaban el poder desde julio de 2021, informaron habitantes de esa localidad, publicó La Jornada.

Herrera Abarca es hermano de Austreberto y tío de Deily, quienes están presos por diversos delitos y durante dos décadas mantuvieron un cacicazgo y sometida a la población de Pantelhó, hasta que El Machete irrumpió y desplazó a los Herrera y a su grupo en 2021.

⏯️ #Video | En Pantelhó, Chiapas, se formó un nuevo grupo de autodefensas. En un video que circula en redes sociales, el grupo de hombres armados que se identifican como “Ejército civil del pueblo indígena de Pantelhó” aseguraron que buscarán expulsar al grupo “El Machete”. pic.twitter.com/n8wliLK0hP — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) July 4, 2023

Austreberto está en la cárcel por asesinar a dos personas en Pantelhó en abril de 2015, mientras Deily es acusado de planear el homicidio del fiscal de justicia indígena Gregorio Pérez Gómez, cometido en julio de 2021.

Los lugareños comentaron que el problema comenzó el sábado, cuando hubo enfrentamientos a balazos entre los miembros de este grupo, que se hacen llamar “militares civiles” y los de El Machete, sin que se reportaran lesionados.

Agregaron que entre el sábado y el domingo las autoridades municipales y los integrantes de El Machete se retiraron de la cabecera, presuntamente a su bastión, ubicado en la población de San José Tercero.

La mañana de este lunes, más de 200 habitantes de la cabecera, liderados por hombres armados, llegaron hasta el centro del pueblo, sin resistencia alguna.

“En estos momentos, una persona con la cara tapada y sombrero convocó a la gente al parque. Ya están en el corredor de la presidencia. Parece que son de los Herrera. Hay como unas 100 personas”, detalló un poblador que pidió el anonimato.

En el parque central, junto a la alcaldía, micrófono en mano, Herrera Abarca afirmó: “Estamos presentes porque somos afectados por El Machete; ya basta de tantas injusticias cometidas por ese grupo armado”.

Con sombrero y el rostro cubierto, Herrera Abarca dijo: “Estamos a unos pasos de la presidencia municipal. Estamos cansados de ser extorsionados, atropellados, humillados y asesinados. Más de 31 gentes están desaparecidas, no 21, aparte de los homicidios cometidos en los alrededores”.

Manifestó: “Tiene que haber un cambio, porque si no el gobierno local seguirá perjudicándonos, cometiendo actos criminales. Señores, estamos acá para evitar que vuelva la violencia, queremos que dé solución el gobierno, que todo se llegue a dirimir en paz, sin violencia, sin agresiones, con respeto a todos los habitantes de esta cabecera.

“No queremos más agresiones en contra nuestra ni en contra de los representantes de los gobiernos federal y estatal. No queremos que agresiones en contra de algún ciudadano por parte de El Machete.”

Herrera Abarca pidió “no regresar a la violencia, como en días anteriores. Queremos que la paz social permanezca en nuestro pueblo. Respeto a los derechos humanos, políticos y sociales, todo eso. No deseamos que un grupo armado siga imponiendo autoridades”.

Aseguró pertenecer “a la organización autónoma, pero no estoy acá para que me den un peso, sino para representar al pueblo porque fui agredido como ciudadano cuando me encontraba en mi trabajo.

“Ustedes son testigos de que yo vivo de mi trabajo honesto y no tengo de qué avergonzarme. Sólo por llevar el apellido (Herrera) de enemigos políticos. No, señores. Nosotros no le debemos nada a ese grupo armado y por eso estamos dando la cara con respeto y dignidad, porque ya bastó”, aseveró.

Por la noche, en redes sociales se difundió un video en donde se observa que ocho hombres armados respaldan las acciones de los pobladores y exigen la destitución del concejo municipal. (Fuente: La Jornada)