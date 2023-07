SIN SORPRESAS CONCLUYE LA DESIGNACIÓN: Deja Mara Lezama Fiscal General de Quintana Roo hasta para los primeros cinco años de la próxima administración; ratifican diputados a Raciel López

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Por un período de nueve años, a partir del 17 de julio de 2023 y hasta el 16 de julio del 2032, Raciel López Salazar fue designado Fiscal General del Estado en sustitución de Oscar Montes de Oca Rosales quien presentó su renuncia en semanas anteriores.

Cabe mencionar que el período de Oscar Montes al frente de la dependencia vencía hasta el 11 de diciembre de 2027.

Momentos antes de la designación por parte de la Décimo Séptima legislatura, Ana Elizabeth Duk Hoy, también aspirante al cargo de Fiscal General, cuestionó la posibilidad que sea nombrado una persona foránea, sin arraigo y sin conocimiento del entorno local.

Afirmó que la designación de Montes de Oca, persona no nacida y sin arraigo en Quintana Roo “trajo consecuencias negativas (porque) nombraron a una persona que no conoce Quintana Roo, la problemática social, no está familiarizado con las tradiciones y costumbres, qué no conocía la historia y mucho menos nuestra realidad y no abonó nada para la consolidación de la Fiscalía como organismo público autónomo del estado garante de la procuración de Justicia”.

Aclaró que, sin justificarse en un localismo irreflexivo que ya no tiene lugar en el Quintana Roo contemporáneo, consideró que no se debe repetir el error de designar a un fiscal qué no sea nacido en Quintana Roo o que no tenga arraigo.

No hay que ser localistas exacerbados pero tampoco enemigos de la endogamia y prepotentes e ignorantes ante el talento local lo que trajo consigo que el ex fiscal nombrara en todas sus direcciones y áreas de mayor relevancia a personal traído de fuera “porque la máxima y la consigna era que el quintanarroense es incompetente y corrupto quitándole así la oportunidad al propio personal de la fiscalía con todos los méritos para ascender o a profesionistas radicados en el estado con amplio conocimiento del derecho procesal penal y comprobada solvencia moral”.

Después de escuchar la presentación de las propuestas de quienes integraron la terna enviada por la gobernadora, Mara Lezama, los 23 diputados presentes a la sesión extraordinaria aprobaron la propuesta de Raciel López, quien se veía desempeñando en el cargo como fiscal interino.

Cabe recordar que Humberto Aldana Navarro, presidente de la comisión especial para designar al fiscal, afirmó que no había dados cargados hacia Raciel López ya que de haberlo sería una ofensa para los demás aspirantes y las instituciones y organismos qué los propusieron.

¿QUÉ OFRECE EL NUEVO FISCAL?

Durante su discurso, el nuevo fiscal, quien tendrá un periodo de nueve años, indicó que dará un impulso en la actuación de la Fiscalía General del Estado a partir de una refundación y reorganización absoluta.

Resaltó que se sumará de manera proactiva a los esfuerzos que realizan el grupo de coordinación para la construcción de la paz en Quintana Roo, como lo ha realizado durante sus más de 35 años de servicio público en áreas de seguridad y procuración de justicia.

Para recuperar la confianza ciudadana, expresó que realizará una profunda reestructuración dentro de la dependencia, fortaleciendo las capacidades institucionales del Ministerio Público, de los peritos y de la policía de investigación.

Además de priorizar la capacitación, otorgando herramientas científicas y tecnológicas, así como la coordinación y el trabajo en unidad con todas las instituciones de estado.

“Estoy decidido a superar el actual desafío, para eso es importante contar con una estrategia clara y definida en materia de inteligencia”, indicó.

El ahora fiscal del estado indicó que el deterioro de las instalaciones de la Fiscalía es significativo, por lo que para tener una procuración de justicia es conveniente contar con un mejor espacio con áreas dignas para ofrecer una mejor atención e imagen a la población.

Las áreas inmediatas rehabilitación son la fiscalía especializada en búsqueda de personas desaparecidas, narcomenudeo, secuestro y dirección de inteligencia, resaltó.

Asimismo, expresó que bajo mi mando la FGE promoverá y garantizará el acceso al a justicia a los sectores más vulnerables con “sensibilidad, empatía y firmeza”, ya que los objetivos son claros: seguridad y justicia con sentido humano.

(Noticaribe)