Creel y de la Madrid acusan ‘discriminación’ en su contra, por ser ‘güeros’ y de ojos azules…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Los aspirantes a la candidatura de la oposición Santiago Creel Miranda y Enrique de la Madrid acusaron de ser discriminados por su tono de piel y color ojos, factores que, según acusan, les han valido críticas incluso del Presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó sinembargo.com.

Quien acusó directamente al mandatario federal fue Creel Miranda, pues aseguró que durante las conferencias de prensa matutinas es que se han perpetrado críticas y ataques en su contra debido a su color de piel.

“Ya han hecho muchas campañas en mi contra de muchos tipos, en las ‘mañaneras’ he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa lo que él hace, porque aquí no todos somos iguales”, acusó.

A través de una conferencia de prensa desde San Lázaro, el legislador panista sostuvo que el Jefe del Ejecutivo tiene un vicio de “perversidad psicóloga”, por lo que no descartó que en las próximas semanas será víctima de ataques desde Palacio Nacional.

“El pueblo es de él y los demás, ni a pueblo llegamos; entonces, es un hombre que tiene ese vicio de perversidad psicológica, de dividir, de confrontar y hacerlo con resentimiento, con división, con odio, con venganza. Entonces, no dudo que haya muchos más ataques a cualquiera de los aspirantes, pero estoy listo, decidido a enfrentarlos en el terreno que ellos quieran. Ahí estoy, listo, decidido”, agregó.

Pero antes de la declaratoria de discriminación a la inversa que hizo Creel, Enrique de la Madrid publicó un video epara cuestionar “qué tiene de malo ser güero”.

Fue por medio de una publicación en su cuenta de Twitter que el aspirante a la candidatura de la oposición compartió un video quejándose de que lo “critiquen por ser güero”.

“A él lo llaman ‘el güero’ y a mí me dicen que estoy ‘demasiado güero’. ¿Cuál es el problema con ser güero?”, preguntó Enrique de la Madrid en su video con un comerciante de Colima.

Luego de que su grabación se viralizara, la morenista Citlalli Hernández expuso en su cuenta de Twitter que el algoritmo de dicha red le recomendó la publicación de De la Madrid, la cual calificó de “hueca”.

“Señor algoritmo; ¿por qué me muestras pura propaganda hueca? ¡Increíble! El nivel de perdidos que están los suspirantes opositores”, escribió Citlalli Hernández al citar el video de Enrique de la Madrid.

En respuesta, Enrique de la Madrid la invitó a sumarse a una campaña de cero discriminación por apariencia física, preferencias o creencias de cualquier tipo.

“Tenemos los mexicanos enormes problemas y oportunidades que enfrentar y sólo seremos exitosos si lo hacemos juntos”, agregó en su mensaje el priista.