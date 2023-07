GUANAJUATO | Tres meses bastaron para que funcionario municipal desviara medio millón de pesos y contratara a su madre y a su esposa

GUANAJUATO, MX.- Mario Macedo Pérez, en tres meses que se desempeñó como encargado de despacho del Instituto Cultural de León, presuntamente desvió recursos por medio millón de pesos, además de contratar a su madre y a su esposa, publicó latinus.us.

El funcionario, que durante varias semanas se desempeñó como director de la Escuela de Música y de la Banda Municipal de León, fue despedido esta semana y la contraloría ya investiga otras presuntas irregularidades.

Macedo Pérez es amigo cercano del secretario de Gobierno del estado, Jesús Oviedo, ya que ambos son originarios del municipio de Cortázar, y se informó al interior del Instituto de Cultura que Macedo iba recomendado por Oviedo.

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, sin citar nombres ni el delito, reconoció que había una investigación en proceso y que no permitirían robos en su administración.

“En las investigaciones se detectó a un funcionario que hizo algunos malos manejos desde su posición y eso no lo voy a permitir, yo no quiero tranzas en la administración. Se le dio de baja el lunes y di la instrucción que se le diera parte a la contraloría y que se investigara y sancionara porque aquí no va a haber impunidad.

“Entendemos que puede haber alguien que no obre bien y que defraude la confianza de la ciudadanía porque el dinero es de la gente. Y yo no voy a permitir que le roben a la gente y vamos a tener mano dura y se va a llegar a las últimas consecuencias”, dijo la presidenta municipal de León.

Pese a que la alcaldesa no dio mayores detalles, Latinus investigó que el funcionario es Mario Macedo Pérez, quien fue señalado por contratar a una empresa de servicios audiovisuales, también originaria del municipio de Cortazar, de los que no pudo comprobar que sí hubieran realizado las presentaciones, pero sí cobró varias facturas por sus servicios.

Mario Macedo estuvo como encargado de despacho del Instituto de Cultura de León después de que dejara el cargo Mario Méndez. (Fuente: latinus.us)