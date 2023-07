La mañanera de AMLO estrena sección ‘No lo dije yo’ en la que Vilchis se refiere a Xóchitl Gálvez como ‘señora x’…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una nueva sección en su conferencia matutina, que se llamará “No lo dije yo”, para que la gente tenga acceso a información, toda vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) “no lo deja hablar” y para que “no lo cepillen”, publicó razon.com.mx.

“Ya me di por notificado”, señaló este miércoles luego de que se dio a conocer que debido a que el personal de la Consejería Jurídica de la Presidencia está de vacaciones, el INE no ha podido entregar la notificación en la que le ordena abstenerse de realizar pronunciamientos sobre los aspirantes a sucederlo en 2024, como respuesta a la denuncia presentada en ese organismo por la senadora Xóchitl Gálvez.

“Como ya no puedo hablar mucho, porque me ‘cepillan’ los del INE y los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva que se va a llamar, a ver si me ayudan con el nombre, yo estoy proponiendo que se llame ‘No lo dijo yo’ y nada más lo ponemos aquí, ¿sí? De lo que dicen, para que la gente tenga información”, comentó.

Al inaugurar su nueva sección, el presidente proyectó un video de una entrevista al expresidente Vicente Fox, en la que habla de las pensiones que les quitaron a los expresidentes y retoma una frase de la senadora Xóchitl Gálvez.

En dicho video, el expresidente Vicente Fox afirma que: “los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país, ya se acabó que estén recibiendo programas sociales. ¡A trabajar, cabrones, como dice Xóchitl!”.

Encuesta sobre ‘señora x’ es estrategia de publicidad

El presidente se burló que no será él quien dé la información sobre los conservadores, sino que la encargada de la sección “Quién es quien en las mentiras”, Elizabeth García Vilchis.

En su participación, García Vilchis mostró una encuesta de México Elige que pone a Xóchitl Gálvez, de quien se refirió como la ‘señora x’, ‘a un pasito del paraíso’.

Sin embargo, acusó que dicha encuesta es una estrategia de publicidad, impulsada por los publicistas de la ‘señora x’: Aldo Campusano y Sergio Zaragoza, quienes realizan mes con mes la encuesta México Elige a través de Facebook.

“Vamos a iniciar con algo bastarte interesante, porque los publicistas de la ‘señora x’ difunden una encuesta que la pone por los cielos a solo un pasito del paraíso y todos los medios la difunden como una acontecimiento cuando en realidad lo que esconden es que se trata de una estrategia publicitaria”, aseguró García Vilchis. (Fuente: razon.com.mx)