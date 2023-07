Xóchitl Gálvez sugiere a empresarios no defenderla a ella sino al secreto bancario y al código fiscal

MORELOS, MX.- La aspirante a la presidencia por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez desafió al presidente Andrés Manuel López Obrador a que la investigue, tras acusarla de recibir contratos millonarios del sector gubernamental, publicó Proceso.

“Háganmela buena, que tenga mil 400 millones, cómo se ve que no tienen puta idea, nunca han creado un empleo”, sostuvo ante empresarios a quienes pidió volcarse a conseguir las firmas necesarias para impulsarla “porque estaban chingue y chingue que me apuntara”.

También conminó a los empresarios a salir a defender el secreto bancario y el código fiscal, pues tiene claro “que toda la gente le tiene miedo al presidente, pero yo no tengo miedo, no sólo porque tengo muchos ovarios, también porque no me van a encontrar nada, no he hecho nada malo ni ilegal”, aseguró.

En el encuentro participaron empresarios del transporte, la construcción, la industria restaurantera, comerciantes, entre otros. Además, estuvieron presentes la esposa del exgobernador Marco Adame, Mayela Alemán, quien la víspera se destapó a la gubernatura; así como Jorge Messeguer Guillén, exsecretario de Gobierno y Transporte con Graco Ramírez, y el priista Vinicio Limón, exlíder de la CTM en Morelos. (Fuente: Proceso)