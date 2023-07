Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, lanza mentada de madre al Gobierno Federal; ‘igualito’, responde Xóchitl Gálvez

CHIHUAHUA, MX.- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, recibió a Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, tras su reunión con diputados locales en la capital del estado; al comienzo de la reunión bromearon con ser espiadas por el gobierno federal, publicó latinus.us.

En un video compartido por medios durante su encuentro, al saludarse, Gálvez aseguró que su compañera panista fue una de las políticas que estuvo “chingue y chingue” para que ella se postulara como aspirante presidencial.

-“Sí, yo le dije: no no, no, ándale ya”, contestó entre risas.

La plática siguió cuando la gobernadora dijo que habían tenido conversaciones privadas por WhatsApp, que después tuvo que borrar, porque “estos cabrones nos tienen bien alambreadas“, dijeron ambas.

-“Pero que chinguen a su madre, ¿verdad?, dijo Campos

-“Igualito”, contestó Gálvez.

En redes sociales, Gálvez compartió un tuit con fotos junto a la gobernadora, a quien agradeció por llevar inversión extranjera a México a través del nearshoring.

Horas antes, la panista se reunió con diputados estatales, con quienes trató el impulso del desarrollo económico en México desde los gobiernos locales. (Fuente: latinus.us)