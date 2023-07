SEGUIMIENTO | SEGUNDO DÍA DE PROTESTAS: Cierran paso a camiones de basura al relleno sanitario; llevan residuos a la celda 196

CANCÚN, MX.- El acceso a los camiones de basura permanece bloqueado por parte de los vecinos que continúan su manifestación, por segundo día, en contra de la reapertura del relleno sanitario antiguo, aunque sí mantienen abierto el tránsito del transporte público y vehículos particulares.

Las personas que obstruían el paso hacia la colonia “La Colina” se movilizaron hacia el acceso de la colonia México, hacia la zona continental, para así no dejar pasar a los camiones recolectores.

El paso en este lugar se mantiene obstruido con llantas y piedras desde ayer, ya que aseguran los vecinos que bajo ninguna circunstancia quieren que se reactive el antiguo relleno sanitario, en especial luego de haber vivido los fuertes malos olores que se generaron en el primer día de su funcionamiento.

“Solamente se está bloqueando la entrada de los camiones de basura, pero no se está perjudicando a terceras personas”, indicó uno de los manifestantes, quien señaló que esperan que se llegue a un acuerdo con las autoridades para poder levantar el bloqueo.

En tanto, el cruce del Arco Norte con avenida Rancho Viejo se encuentra totalmente libre, luego de que esta mañana estuviera cerrado por varias horas.

1 de 13

BUSCARÁN DIÁLOGO

Por su parte, Pablo Gutiérrez, secretario general del Ayuntamiento, indicó que durante el dialogo que sostuvo ayer con diferentes vecinos de las manzanas cercanas la celda 11-13, “lamentablemente no pudimos llegar a un entendimiento, ya que hay mucha desinformación”.

Resaltó que el servicio de recoja de basura se está llevando de manera regular y por el momento, debido al bloqueo, los residuos se están depositando en la celda 196 del relleno sanitario que fue clausurado temporal.

Reiteró la disposición del gobierno municipal de llegar a un acuerdo con los vecinos de esta zona.

“Estamos en comunicación, no solamente con ellos, sino con otros puntos cercanos a la celda, hay temas que nos solicitan que están fuera de nuestro alcance, tampoco queremos llegar a un acuerdo con mentiras”, indicó.

Detalló que los moradores de estas colonias piden, entre otras cosas, la entrada de brigadas de bacheo, de desmonte y limpieza, entro otras problemáticas de las colonias cercanas a la celda 11-13.

“Hay diferentes solicitudes que sí se pueden atender, pero no podemos comprometer con algunas otras”, dijo, ya que no quieren dar falsas expectativas, pero aseguró que no agotarán el camino del diálogo. (Agencia SIM)