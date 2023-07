ABANDONA LA DIRIGENCIA ESTATAL DEL PAN A LA MILITANCIA DEL SUR: “No hay acercamiento ni comunicación y así cuándo con la ciudadanía”, cuestiona integrante del Consejo Político Estatal del blanquiazaul

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – En vísperas del inicio del proceso electoral federal concurrente con la local para elegir a presidentes municipales y diputados locales y a siete meses que tomó protesta Reyna Tamayo Carballo como presidenta del Comité Directivo Estatal, integrantes del Consejo Político pusieron en evidencia el distanciamiento de la dirigencia con la militancia y la ciudadanía en la zona sur.

Mercedes Rodríguez Ocejo, quien es integrante del Consejo político estatal, manifestó que no han sido tomados en cuenta para definir estrategias con miras al proceso local 2024.

Como en cualquier proceso el PAN debe estar a la vanguardia y trabajar de manera intensa pero “si (la dirigencia estatal) no trabaja con la militancia, no tiene ningún acercamiento, con la ciudadanía cuándo. De esa manera no habrán buenos resultados”, manifestó.

Cuestionada sobre el análisis del resultado de las elecciones 2022 para gobernador del Estado y diputados locales que supuestamente realizó la dirigencia estatal, Rodríguez Ocejo dijo que a pesar de integrar el Consejo político estatal la dirigencia estatal no ha tenido ninguna comunicación con la militancia para dar a conocer dichos resultados.

No ha habido ningún acercamiento con la militancia del sur y desconocemos cual es el panorama para las próximas elecciones, insistió.

Ante el distanciamiento de la dirigencia estatal del PAN con la militancia del sur, panistas han comenzado acercamientos con el Partido Verde Ecologista de México y asisten a sus diferentes eventos.

Rodríguez Ocejo, en su calidad de Secretaría general de los trabajadores del Congreso del Estado, asistió a la toma de protesta del Comité Directivo municipal del Partido Verde en el municipio de Othón P. Blanco. (Noticaribe)