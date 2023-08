José María Morelos.- El nuevo rector de la Universidad Intercultural Maya (Uimqroo), William Briceño Guzmán, deberá realizar un trabajo fuerte para legitimar su nombramiento, ante la falta de transparencia del proceso.

En entrevista, Francisco Rosado Javier Rosado May, ex rector de dicha casa de estudios, indicó que a pesar de la buena experiencia de Briceño Guzmán no lo ve identificado con la comunidad maya.

Explicó que debido a los cambios que se realizaron al decreto de creación de la universidad, la normatividad contempla que el Jefe del Ejecutivo puede hacer un nombramiento directo del rector.

Ante este, el académico indicó que estas modificaciones se hicieron “en lo obscurito” por la anterior legislatura, sin seguir los procedimientos adecuados ni consultar a la comunidad universitaria ni las comunidades indígenas.

Consideró que para instituciones como la Uimqroo deberían tomarse elementos, no solo de carácter nacional, sino internacional, como los establecidos por la ONU que considera que para tomar decisiones importantes en comunidades indígenas se debe hacer una consulta.

Por otro lado, resaltó que el ex rector Rafael Pantoja Sánchez se va dejando muchas quejas a la violación de derechos humanos en su contra y múltiples acusaciones de corrupción.

Por lo que espera que el actual rector no deje impune estos hechos y que los responsables sean castigados, corrigiendo así el camino de la universidad. (AGENCIA SIM)