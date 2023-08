ANUNCIAN 8.5 MDP PARA EQUIPAMIENTO: Entrega Mara Lezama patrullas y una ambulancia a la policía de Chetumal

CHETUMAL, MX.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó 22 unidades a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Othón P. Blanco y anunció 8.5 millones de pesos adicionales para equipamiento, uniformes, entre otros insumos.

Durante el evento realizado en el muelle fiscal, frente a la Bahía, Mara Lezama expresó que se demuestra con hechos y con firmeza que la Estrategia Integral para la Construcción de la Paz, como parte fundamental del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, avanza en beneficio de la sociedad.

Para el Ayuntamiento de Othón P. Blanco recibió10 patrullas tipo pick up, 8 motopatrullas, 3 patrullas tipo sedán y una ambulancia, que forman parte de la inversión histórica de más de 2 mil 262 millones de pesos en el área de seguridad, en 686 nuevas patrullas, más de 500 chalecos balísticos y un helicóptero para todo el Estado.

Mara Lezama afirmó que con la participación ciudadana, atacando de lleno los orígenes de la violencia, empoderando a las mujeres, trabajando con los vecinos, a través de la Estrategia Integral para la Construcción de la paz, unidos sociedad y gobierno, trabajando de la mano, se cimentará un mejor futuro para las niñas, niños y adolescentes.

La titular del Ejecutivo destacó que, además, se trabaja con nuevas tecnologías, sumando esfuerzos con la sociedad, los empresarios, todos los sectores para recuperar valores y recomponer el tejido social.

Dejó en claro que en Quintana Roo no se cederá terreno a la delincuencia. “No dejaremos de invertir en seguridad y vamos a seguir capacitando a nuestra policía. La delincuencia no para y por eso mi gobierno no descansará un solo momento. Le vamos a pinchar las llantas a la delincuencia”, dijo.

Por ello, anunció 8.5 millones de pesos adicionales para Othón P. Blanco, para equipamiento, uniformes que comprenden botas, fornituras, camisas, gorras, chalecos, el mejoramiento de las áreas de análisis. En total, la gobernadora Mara Lezama gestionó y obtuvo 300 millones de pesos para todos Quintana Roo del Fondo para el Fortalecimiento de las Capacidades de Seguridad Pública.

La presidenta Yensunni Martínez Hernández agradeció el apoyo recibido, lo que confirma que Mara Lezama está cumpliendo con devolverle el brillo a Chetumal.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Capitán de Navío Julio César Gómez Torres, reiteró que las unidades entregadas son vitales para atención a la seguridad ciudadana, además que se convierten en símbolo de esperanza y progreso.

Asistieron al evento, además, la presidenta honoraria del Sistema DIF Verónica Lezama Espinosa; el diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez, en representación del Congreso del Estado; la magistrada Ana Mercedes Castillo Carbajal, en representación del Tribunal Superior de Justicia; Adrián Martínez Ortega, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; el Mayor de Caballería Juan de Dios Almaguer Rodríguez, en representación de la 34 Zona Militar, y el Vicealmirante CG DEM Armando Pérez Pérez, de la 17ª Zona Naval Chetumal. (Fuente: Gobierno de Quintana Roo)