YUCATÁN | “El Frente Amplio por México es la vacuna contra el virus de la 4T”, afirma Enrique de la Madrid Cordero

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Durante su visita a Mérida, Enrique de la Madrid Cordero, quien fue secretario de Turismo durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, aseveró que el Gobierno de la Cuarta Transformación es un virus que ha aniquilado a varias personas, por lo que el Frente Amplio por México es la vacuna.

Como parte de su agenda de recorridos, Enrique de la Madrid arribó a la ‘Casa del Pueblo’ del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Mérida y en rueda de prensa afirmó que la alianza que han hecho los partidos Acción Nacional (PAN), PRI y de la Revolución Democrática (PRD) es una forma de combatir el virus de la 4T.

“Tenemos la vacuna contra el virus de la 4T. Algunos mexicanos son asintomáticos y muchos se están muriendo, entonces estamos hablando de una infección y necesitamos la vacuna del Frente Amplio por México”, comentó.

Recalcó que por ahora compiten a ver quién encabeza este movimiento: “Pero independientemente quien lo encabece, vamos a ir juntos”.

En relación a la ausencia de alianza entre estos tres partidos en Yucatán, Enrique de la Madrid mencionó que no es tiempo de ir sin alianzas.

“No me quiero meter mucho en la vida política de Yucatán, pero no estamos para no ir juntos en general en el país, así que ya platicaré con mis compañeros del PRI”, indicó.

De manera general, recordó que ahorita están en un proceso de obtener 150 mil firmas y para el próximo martes pasar a la siguiente etapa.

Posteriormente, el jueves 10 de agosto se realizará un foro para conocer cuál es la visión del país.

“Tendremos una consulta nacional y después cinco debates nacionales, uno de ellos aquí en la ciudad de Mérida”, compartió.

Celebró la unión de estos tres partidos que considera atenderán las problemáticas que enfrenta la sociedad mexicana.

A excepción de Yucatán, dijo que en México una de las principales problemáticas es la inseguridad, sumado al estancamiento de la economía.

Sin embargo, reconoció que en la Península de Yucatán se registra un serio problema de suministro de energía eléctrica.

“Sabemos que la política de energía eléctrica de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) a nivel nacional es pésima”, añadió.

Durante su encuentro con medios de comunicación, expuso que ya hay que poner un alto al ‘presidencialismo’ y apostar al federalismo. (Noticaribe)