Familia tabasqueña pierde todo en Canadá tras incendio en su departamento

TABASCO, MX.- Una familia de tabasqueños que reside en Canadá perdieron todas sus pertenencias en un trágico incendio registrado en el edificio donde vivían en Vancouver, publicó xevt.com.

Cristhian Hernández, originario de Villahermosa, contó a “Telereportaje” que él junto a su familia llegaron al país en octubre del año pasado de manera legal en busca de mejorar su calidad de vida.

No obstante, narró que el pasado 27 de julio uno de los departamentos del inmueble donde rentaba se incendió, expandiéndose a otros dos, por lo que tuvieron que ser evacuados.

“El pasado 27 de julio, como a eso de las 8:30 de la noche, aquí quiero que sepas que en el verano el sol se oculta a las 10 de la noche, entonces a las 8 todavía había bastante luz; el edificio donde vivíamos es un poco viejo y en varias ocasiones sonaba la alarma contra incendios pero se activaba de la nada, ya habíamos tenido esas experiencias y basado en eso lo tomamos muy a la ligera pero de una de tantas ahora sí tocó y no pensábamos que fuera a ser algo mayor puesto que los bomberos ya estaban en el lugar cuando se inició el fuego”, manifestó.

El tabasqueño narró que a pesar del esfuerzo de los bomberos, las llamas no cedían por lo que pensaron que al final terminarían perdiendo todo.

“Pasa el tiempo y vemos que no pueden apagar el fuego y es tal el humo que casi se propaga una cuadra a la redonda y empiezan a evacuar otros edificios por la cantidad de humo y es cuando prácticamente nos ponemos a pensar que vamos a perder todo”, señaló.

Hernández explicó que al día siguiente lograron regresar al departamento y a pesar de que no fue alcanzado por el fuego sí se vieron afectados por la cantidad de agua que se utilizó para enfriar la zona, por lo que confirmó lo que más temían.

“Nos dimos cuenta que en nuestro apartamento y varios apartamentos no se habían incendiado pero como era gran cantidad de agua (utilizado) prácticamente estaban inundado, la mayoría de las construcciones (en Canadá) son como tablaroca y eso cuando lo exponen a demasiada agua se ablanda y cae; nuestro apartamento se cayó”, refirió.

El tabasqueño contó que solamente pudieron sacar lo indispensable como documentos y algo de ropa, pero perdieron muebles y objetos personales.

“Ese día en la mañana, que el cuerpo de bomberos permitió que entráramos por alguna de nuestras pertenencias solo permitió sacar lo indispensable, ropa y documentos o algo de importancia para el trabajo o escuela”, indicó.

Viven calvario buscando nuevo hogar

Tras el incendio del edificio donde vivían en Vancouver, comenzó el calvario para la familia de tabasqueños en busca de un nuevo lugar para establecerse.

Cristhian Hernández señaló que las autoridades canadienses los alojaron en un hotel, no obstante, será hasta el 9 de agosto cuando les indiquen si seguirán teniendo ese apoyo o quedarán a su suerte.

“La ciudad de Vancouver nos proporcionó unas noches en un hotel en el centro de la ciudad, en un principio era hasta el día 2 de agosto y posteriormente lo extendieron hasta el día 9 (…) somos alrededor de 35 mexicanos que estamos afectados sin un lugar donde vivir en este momento y no sabemos si nos van a extender la estancia en el hotel o nos van a echar a la calle”, manifestó.

El tabasqueño reconoció que les ha costado trabajo encontrar una nueva vivienda dado que los arrendadores piden muchos requisitos que en ocasiones los extranjeros no pueden cumplir.

“Nos ha costado mucho trabajo encontrar un lugar para reubicarnos, y esto es real, cuando vienes a Canadá y quieres rentar un lugar hay muchas peticiones de parte de los dueños, no es como en México”, expuso.

Autoridades canadienses no quieren responder ante anomalías de edificio

Por otra parte el paisano denunció que el departamento de bomberos de Vancouver no ha dado informes sobre qué provocó el incendio en el edificio donde vivían.

El oriundo de Villahermosa expuso que de acuerdo con medios canadienses en noviembre del año pasado se desmanteló en el inmueble un presunto laboratorio de drogas.

“El departamento de bomberos no ha querido emitir el resultado de la investigación de qué ocasionó el incendio; se rumora, no lo puedo asegurar, pero se rumora que existía un laboratorio de drogas químicas en el edificio y que eso ocasionó el incendio y evitaba que se pudiera apagar con facilidad”, apuntó.

Hernández señaló que el edificio tenía irregularidades de seguridad advertidas por las autoridades de Vancouver pero no fueron reveladas en su momento.

“El edificio no contaba con seguridad necesaria, en muchas ocasiones, no había extintores en todos los pisos, solamente había un extintor en el primer piso y los expulsores de agua que hay en todo el edificio no se activaron”, expuso.

No obstante, reconoció que la decisión de rentar ahí fue por su ubicación, precio accesible y flexibilidad, pues detalló que en Canadá es complicado conseguir vivienda para familias con más de tres integrantes.

Se sienten abandonados por autoridades mexicanas

Cristhian Hernández consideró que él y su familia no están siendo respaldados como deberían por parte de las autoridades mexicanas en Canadá.

El tabasqueño reconoció que cuando acudieron al consulado en Vancouver sí fueron atendidos y escuchados, pero no les dan una solución o alternativa para resolver su situación.

“Acudimos al consulado de México en Vancouver y la verdad nos recibieron muy bien, han estado al pendiente de nosotros pero sin respuestas concretas”, expuso.

Contó que les ofrecieron un programa para reubicarse en viviendas subsidiadas por las autoridades canadienses, no obstante, reveló que luego les dijeron que sólo pueden verse beneficiados los ciudadanos locales.

“Ella me dio una opción de ingresar a un programa pero inmediatamente otra persona se acercó y nos dijo que nosotros no podíamos aplicar al programa porque solamente es para residentes y ciudadanos, entonces prácticamente descartamos esa posibilidad”, apuntó.

En ese sentido, Hernández sólo pidió que el gobierno de México haga todo lo posible para que se puedan recuperar ante el drama que sufrieron a finales de mes.

“Ellos dijeron que iban a investigar esa parte, a ver cómo podían hacerlo, sin embargo, me dicen que metieron un oficio y nos hablan que hay demasiada burocracia en ese país para resolver muchas cosas”, declaró. (Fuente: xevt.com)