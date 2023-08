Los Ángeles declarará el 11 de agosto como el ‘Día de Fernando Valenzuela’ y Dodgers retirará su mítico número 34

ESTADOS UNIDOS.- Dodgers de Los Ángeles retirará este viernes el mítico número “34” y la ciudad californiana declarará el 11 de agosto como el “Día de Fernando Valenzuela”, como parte de los homenajes que se realizarán para el expicher mexicano, uno de los jugadores más populares en la historia de la franquicia angelina, durante una ceremonia previa al partido ante los Colorado Rockies en Dodger Stadium, publicó aristeguinoticias.com.

You're invited! Join us on Friday and be sure to arrive early as we honor Fernando Valenzuela before the game. pic.twitter.com/mCndfHPWlS — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 10, 2023

“Antes del juego, ‘El Toro’ pasará por el Ayuntamiento, donde el Consejo Municipal de Los Ángeles emitirá una proclamación especial para declarar el 11 de agosto del 2023 como el ‘Día de Fernando Valenzuela’ en la ciudad de Los Ángeles”, informa el comunicado emitido por los Dodgers.

Before his No. 34 is retired on Friday evening, “Fernando Valenzuela Day” will be declared in the city of Los Angeles. Story🔗https://t.co/CO93xw4kis pic.twitter.com/gCxYaMicK5 — Dodger Insider (@DodgerInsider) August 9, 2023

Valenzuela Anguamea, de 63 años, fue miembro de dos equipos campeones de la Serie Mundial (1981 y 1988) y es el único lanzador en la historia de las Grandes Ligas en ganar los premios Novato del Año y Cy Young en la misma temporada (1981). Fue seleccionado para seis All-Star y ganó dos premios Silver Slugger (1981, 1983) durante sus 11 temporadas con los Dodgers de 1980 a 1990.

De cara a este reconocimiento el popular “Toro de Etchohuaquila” declaró:

“Ser parte de un grupo que incluye a tantas leyendas es un gran honor. Para los aficionados, el apoyo que me han dado como jugador y trabajando para los Dodgers, esto también es para ellos. Me alegro por todos los seguidores y por toda la gente que ha seguido mi carrera. Van a estar muy emocionados de saber que mi número 34 va a ser retirado”.

La notable carrera de Valenzuela lo colocó entre los líderes de todos los tiempos de LA Dodger en victorias (141, sexto), ponches (1,759, quinto), entradas (2348 2/3, cuarto), aperturas (320, cuarto), juegos completos (107, cuarto) y blanqueadas (29, quinto).

Fernandomania. Fernando's No. 34 will be retired on 8/11 to kick off a weekend of promotions honoring his legacy. For tickets, visit https://t.co/36IUWLzvoH. pic.twitter.com/IONs0jMaHk — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) February 4, 2023

Irrumpió en escena con una blanqueada de los Astros de Houston en el Día Inaugural de 1981. Eso comenzó una racha de ocho victorias consecutivas, incluidas cinco blanqueadas y una seguidilla de 35 entradas seguidas sin carreras. Dio lugar al fenómeno conocido como “Fernandomanía”.

El ‘34’ de Valenzuela será inmortalizado en el jardín izquierdo del Dodger Stadium, donde acompañará a los otros números retirados del club como Pee Wee Reese (1), Tommy Lasorda (2), Duke Snider (4), Gil Hodges (14), Jim Gilliam (19), Don Sutton (20), Walter Alston (24), Sandy Koufax (32), Roy Campanella (39), Jackie Robinson (42), Don Drysdale (53) y los narradores del Salón de la Fama Vin Scully y el ecuatoriano Jaime Jarrín.

Jarrín, quien narró partidos de los Dodgers entre 1959 y el 2022, dimensionó el fenómeno Valenzuela.

“Creó más aficionados de béisbol y de los Dodgers que ningún otro jugador. Gracias a este chico, la gente se enamoró del béisbol, especialmente dentro de la comunidad mexicana”.

Fernando Valenzuela fue incluido en las “Leyendas del béisbol de los Dodgers” en 2019. (Fuente: aristeguinoticias.com)