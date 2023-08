Pierden cosecha de maíz por prolongada sequía en comunidades de José María Morelos

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- Debido a la falta de lluvia, la cosecha de maíz de los productores que no cuentan con sistema de riego se perdió por completo, así lo indicó José Emigdio Yamá de la comunidad de Los Insurgentes.

En entrevista, Emigdio Yamá comentó que a pesar de contar con fertilizantes y haber sembrado en tiempo, la entrada de la canícula el pasado 15 de junio no les ayudó, ya que hace un mes que no llueve en la zona, lo que ha afectado a los 40 productores de la comunidad.

“Los maicitos ya están tronados, no podemos hacer nada, tenemos fertilizantes, tenemos todo, pero lo que no nos ayuda es el tiempo, la canícula, no cae la lluvia”, expresó.

Explicó que la canícula concluye este 24 de agosto, pero ya no están a tiempo para recuperarse, por lo que todos los productores de la zona que no cuentan con sistema de riego, perderán su cosecha, que en su caso son cinco hectáreas.

En comparación con el año pasado, en estas mismas fechas ya tenían elote en sus milpas, recordó, pero en esta ocasión no ha crecido, debido a la sequía, por lo que ven difícil una recuperación.

El entrevistado señaló que buscarán plantar el maíz híbrido con la esperanza de que caigan las lluvias a finales de agosto y poder recuperar algo de grano para consumo personal.

Reiteró que a pesar de contar con el fertilizante, no lo pueden utilizar ya que solo quemaría la cosecha sin la lluvia. “Lo matamos así, lo quema si la lluvia no cae”, dijo. (Agencia SIM)