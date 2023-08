SIN ENTREGAR AÚN LA REMODELACIÓN DEL BOULEVARD BAHÍA: Empresas responsables de la obra todavía en proceso de cumplir observaciones, advierte Alcaldesa de OPB

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – A casi un año que las empresas responsables terminaron la remodelación del boulevard Bahía, pactada en la gestión del ex gobernador, Carlos Joaquín González, el ayuntamiento de Othón P. Blanco no ha recibido la obra de manera formal, ya que aún no han sido subsanadas algunas observaciones principalmente en el tema de tendido eléctrico.

La presidenta municipal, Yensunni Martínez Hernández, explicó que las empresas constructoras locales del sur han sido llamadas a solventar los vicios ocultos en la realización de la obra y aun continúan en el proceso de reparaciones complementarias con el dinero depositado como fianza en los contratos firmados.

Dijo que se han hecho observaciones en la obra principalmente en lo que se refiere a la instalación de transformadores y el tendido eléctrico y se han detectado desfondes en varios puntos del boulevard que afectan el pavimento y banquetas.

Sin embargo, Martínez Hernández aclaró que los desfondes no son atendidos por las empresas responsables de los tramos afectados “ya que dentro de las especificaciones del contrato de obra no se señalan trabajos específicos para evitarlos y las reparaciones deberán correr por cuenta de las autoridades del Estado”. (Noticaribe)