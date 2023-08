“NO CONOZCO DE DENUNCIAS NI CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE ELEMENTOS VINCULADOS A GRUPOS DELICTIVOS”: Dice secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez que no va a correr a nadie, pero hará los cambios cuando sean necesarios

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Al asegurar que no tiene conocimiento de alguna denuncia contra algún subsecretario por supuesta vinculación con grupos delictivos o alguna carpeta de investigación relacionada, el Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Julio César Gómez Torres, manifestó que las necesidades han ocasionado cambios al interior de la dependencia.

Confirmó la designación de Fernando Viveros Hernández como subsecretario de Seguridad Ciudadana en la zona sur desde el 16 de julio y la permanencia de Carlos Caraveo Vázquez como comisionado de la policía.

Aunque no descartó nuevos movimientos al interior de la dependencia, aseguró que se realizarán de acuerdo con las necesidades de trabajo y fortalecimiento de las estrategias de seguridad.

“No se trata de llegar y cambiar a todos pero las áreas donde no funcionen realizaremos los movimientos necesarios y eso lo dijimos desde un principio. No vamos a correr a nadie, pero si las cosas no funcionan entonces hacemos las sustituciones”, subrayó.

Sobre la vinculación de algunos subsecretarios con grupos delictivos, Gómez Torres aclaró que no tiene ninguna información al respecto ni tampoco conocimiento de alguna carpeta de investigación. (Noticaribe)