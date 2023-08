Pide INE a su Unidad Técnica explicar por qué parafraseó e interpretó los dichos de AMLO sobre Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió un proceso de investigación para averiguar por qué la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) no citó textualmente al presidente Andrés Manuel López Obrador en el expediente que abrió como parte de sus indagatorias tras la queja de Violencia Política de Género interpuesta por la senadora Xóchitl Gálvez, publicó animalpolitico.com.

Esta investigación ocurre tras el diferendo suscitado entre las autoridades electorales y la Presidencia de la República, por la aprobación de medidas cautelares en contra de López Obrador por haber pronunciado dichos en contra de Xóchitl Gálvez que, a decir del Tribunal Electoral, podrían constituir violencia política de género.

Dichas medidas consisten en bajar contenido de varias conferencias de prensa mañaneras del mes de julio, en las que López Obrador habría violentado a la aspirante presidencial panista.

A decir del presidente, estas medidas se adoptaron sin considerar lo que él dijo exactamente, sino lo que las autoridades electorales interpretaron de sus palabras.

Ante esta polémica, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral, quejándose de que López Obrador no fue citado textualmente, sino parafraseado.

En una investigación publicada el 8 de agosto, Animal Político confirmó que, en efecto, el Tribunal Electoral ordenó al INE emitir medidas cautelares con base en un expediente realizado por la UTCE, en el que no se cita de manera textual al presidente.

Aunque las expresiones de López Obrador sí han seguido la narrativa de que hombres como Claudio X. González, Carlos Salinas o Vicente Fox están detrás de su designación como candidata de la oposición para 2024, en la revisión de sus conferencias del mes de julio no se halló que dijera textualmente palabras que le atribuye la UTCE, como “un grupo de hombres la escogió”, ni que le asignara en lo individual calificativos como el de “empleada”.

La UTCE es el área técnica del INE responsable de atender las quejas de partidos y actores políticos, y de realizar las investigaciones para determinar si una denuncia amerita que se otorguen medidas cautelares. Con base en sus proyectos, la Comisión de Quejas del INE, y eventualmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, discuten y aprueban acuerdos y sentencias.

Polémica sobre paráfrasis llega al Consejo General del INE

Este viernes en la sesión del Consejo General, el representante de Morena ante el INE, Eurípides Flores, dijo que la UTCE y la Comisión de Quejas y Denuncias del instituto habían alterado premeditadamente las palabras del presidente.

“No hay autoridad moral, cuando no solamente se hace esa maniobra, esa alteración artera de las palabras para cuadrarlas en un supuesto jurídico y censurar al presidente de la República, sino que todavía se reincide y se vuelve a decir que con esas mismas palabras se tenían que bajar más intervenciones del presidente de la República”, dijo Flores.

El representante morenista se refirió a nuevas medidas cautelares, aprobadas en la Comisión de Quejas, por la misma denuncia de presunta violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez, aprobadas la noche del jueves.

Ante ello, el consejero Arturo Castillo sugirió a la Secretaría Ejecutiva del INE investigar la actuación del área técnica que elaboró el proyecto con una interpretación de los dichos del presidente, y no con sus palabras textuales.

“Creo que apunta usted algo que es importante y delicado, el error o lo que haya sucedido, al interior de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y, en este sentido, sí me gustaría solicitar, secretaria ejecutiva, que se lleve a cabo una investigación sobre qué ha sucedido en este caso, porque sí me parece que es importante hacer los ajustes necesarios, o en todo caso, verificar que la autoridad electoral pues, evidentemente, no cometa este tipo de errores, o de deslices, o cualquiera que haya sido el caso”, dijo.

Preocupa a consejeras que no se citara textualmente a AMLO

Esta investigación fue respaldada por las consejeras Carla Humphrey y Dania Ravel.

“Sí me preocupa mucho lo que ha destacado con relación a una posible certificación mal elaborada por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Creo que es un tema gravísimo que, efectivamente, se tiene que investigar”, dijo la consejera Ravel.

Y también me gustaría, secretaria ejecutiva, solicitarle muy atentamente una investigación o un informe que se nos presente de qué pasó particularmente en este caso en el que no se transcribieron, textualmente, justamente los motivos por lo que fueron presentadas particularmente esta queja o esta denuncia, para que este Consejo General pueda tener claridad de qué es lo que pasó”, demandó Humphrey.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, dijo que es imposible no acompañar la propuesta de investigar a fondo lo ocurrido en la UTCE, e informó que, de hecho, dicha indagatoria ya está en marcha desde hace algunos días.