Anuncian magno concierto de ‘Los Aguilar’ el 15 de septiembre en Solidaridad

Huracán Ramírez, la leyenda del pancracio nacional, encabezará el próximo cartel en Solidaridad de lucha libre en tu colonia.*El mítico personaje conocido como “El Príncipe de Seda” luchará en Playa del Carmen en el marco de los festejos por la Independencia de México.Playa del Carmen, Solidaridad, Q. Roo a 4 de septiembre de 2023.- Conocida popularmente como el “arte de Gotch”, la lucha libre, en México no podía ser admirada sin la presencia de un personaje icónico que marcó un punto de referencia en la historia sobre el encordado y fuera de el, creador de la famosa llave “la hurracarrana” y siendo el primer personaje luchístico en filmar una película en toda la historia del cine nacional, nos referimos al querido “Huracán Ramírez”, quien llegará a Playa del Carmen para encabezar el cartel de la función Lucha Libre en tu colonia que se realizará en el domo de Misión de las Flores, en el marco de los festejos por el aniversario de la Independencia de México, así lo dió a conocer Lili Campos, presidenta municipal de Solidaridad.El mítico personaje hoy en día es una de las celebridades más buscadas en las redes sociales, por ser el protagonista del cortometraje Huracán Ramírez vs la Piñata Enchilada, que fue grabada con uno de los celulares más vendidos en el mundo, lo que una vez posiciona al pancracio mexicano en los primeros planos del orbe, por lo que se espera un lleno a reventar en la función, ya que la afición a la lucha libre mexicana ha ido creciendo en este novel municipio.Bajo el atinado cobijo de la presidenta municipal, Lili Campos, se han realizado diversas funciones en colonias de la ciudad, llevando alegría, diversión pero sobre todo una parte de la historia y cultura de nuestro país, que tiene en este deporte un estandarte que nos identifica en todo el mundo.Para la velada, organizada por el Instituto Municipal del Deporte en coordinación con el Instituto de la Cultura y las Artes, que se realizará el próximo miércoles 13 de septiembre, Huracán Ramírez hará pareja con Duende Verde para enfrentar a una dupla infernal, capitaneada por el líder de “Los hijos de la calle”, el rudo de rudos del sureste mexicano, el Corsario Junior quien estará acompañado por el temido Rey Espartano, en lo que será la lucha estelar de la función, sin duda alguna los amantes del llamado deporte espectáculo disfrutarán de un enfrentamiento de pronósticos reservados, cabe señalar que la pareja ruda ha hecho sufrir en serio a sus últimos rivales y pronostican poner a prueba al Huracán Ramírez y su pareja esa noche.También se disputará la Copa Independencia en la lucha semifinal y serán cuatro luchadores los que subirán al ring, el fortachón Tizoc es el favorito para hacer de las suyas y levantar la copa, sin embargo tendrá como rivales a Alfa Dragón, Átomo y Still Dragón; de igual manera haciendo su aparición los estetas solidarenses estarán en la lucha mixta, Mujer Salvaje y Black Boy se medirán ante una de las consentidas locales, la Princesa Maya, quien es la reina de los aires, que ha deleitado con vuelos espectaculares, arriesgando el físico sin temor y con una técnica depurada, ella hará pareja con el playense Xunan; además habrá una lucha sorpresa más para iniciar la velada.El Lic. Amador Gutiérrez Guigui, director general del Instituto del Deporte Municipal, comentó que es un honor poder recibir a personajes tan emblemáticos de la lucha libre mexicana, por lo que la celebración de las fiestas patrias tendrá un invitado de lujo, al tener al Huracán Ramírez en Solidaridad, por lo que pidió a la afición se preparen para disfrutar de una gran función, será gratuita y es para toda la familia solidarense, recordando que en las ultimas funciones se ha contado con luchadores de primer nivel y en esta ocasión con un histórico de los cuadriláteros que sin duda dejará huella el Municipio de Solidaridad.