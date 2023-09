Suma Imoveqroo tres concesiones revocadas por taxistas agresores

Cancún.- El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) ha revocado tres concesiones de taxistas acusados por agredir a conductores de Uber, y mantiene 15 concesiones suspendidas, que están en proceso de ser canceladas definitivamente.

Lo anterior lo reveló Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno, al ser cuestionada al respecto, durante la conferencia de prensa que hoy, desde las instalaciones del C5 de Cancún, realizaron las autoridades de seguridad del estado, como cada lunes.

En ese sentido, la funcionaria estatal refirió que esos casos forman parte de los 41 expedientes que el Imoveqroo ha abierto en lo que va del año contra taxistas denunciados.

De ese total, detalló, cuatro fueron abiertos en el municipio de Othón P. Blanco, 29 en Benito Juárez, tres en Cozumel y cinco en Solidaridad.

Asimismo, Torres Gómez destacó que hay 31 casos que no han podido avanzar por falta de elementos de pruebas para imputar a los taxistas agresores, ya sea porque las evidencias no son los suficientes claras y precisas.

“Hay 31 expedientes iniciados que no han avanzado por falta de elementos, ya sea porque fueron a través de videos o algún tipo de investigación que no permite esclarecer quién fue, dónde fue. De cualquier forma, el instituto abre la denuncia, trata de contactar a la persona que subió la denuncia a las redes, pero no tiene por parte de ella la información suficiente, para poder avanzar la investigación”, añadió.

Por último, la funcionaria destacó que es muy importante que los conductores realicen las denuncias correspondientes, para que el Imoveqroo pueda avanzar con el proceso en contra de los acusados.

“Recordemos que el Imoveqroo es una autoridad administrativa. Para que lleguemos a la revocación de la concesión, el instituto tiene que generar las pruebas suficientes para relacionar al titular de la concesión con lo que el operador haya generado. Si no hay denuncia por oficio, hoy la ley no le permite a nuestro instituto iniciar con una carpeta para el procedimiento de revocación”, concluyó. (AGENCIA SIM)