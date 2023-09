EU | Sujeto implicado en estafa asegura que fumó crack y tuvo sexo con Barack Obama

ESTADOS UNIDOS.- Argumentando problemas en su matrimonio, Larry Sinclair ─personaje acusado de estafa─ aseguró que presuntamente sostuvo relaciones sexuales con el expresidente Barack Obama y consumió drogas con él. Las sustancias que mencionó fueron crack y cocaína, publicó 24-horas.mx.

Esto lo mencionó en una entrevista compartida por Tucker Carlson, un presentador que formaba parte de la cadena FOX en su cuenta de X (antes Twitter).

Ep. 22 Larry Sinclair says he had a night of crack cocaine-fueled sex with Barack Obama, and that Obama came back for more the next day. Assess for yourself. Here’s our interview. pic.twitter.com/R6CXwKv6gs

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) September 6, 2023