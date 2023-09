Liberan bloqueo padres de familia en preescolar de José María Morelos, luego de diálogo con autoridades de la SEQ 

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- Luego de un diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), esta mañana padres de familias liberaron el bloqueo que ayer iniciaron en el acceso de la escuela preescolar “Sebastián Lerdo de Tejada”, ubicada en la cabecera municipal, para exigir un cupo en dicho plantel.

La liberación de este bloqueo ocurrió a eso de las 11 de la mañana, momentos antes de que las autoridades se comprometieran a inscribir a los menores en la plataforma de la SEQ.

En ese contexto, Martha Clarisa Noh Chi, presidenta del Comité de Padres de Familia de este plantel, señaló que, luego de este encuentro, las autoridades acordaron que esta tarde se iba a realizar la inscripción de los menores y la asignación del maestro correspondiente.

Indicó que las autoridades de la SEQ se mostraron con buena disposición, salvo una funcionaria de nombre “Cheli”, quien presuntamente amenazó a algunas madres de no inscribir a sus hijos, tras escuchar los fuertes reclamos por algunas declaraciones suyas.

“Es una funcionaria del enlace de la SEQ. Andaba señalando a las madres y diciendo ‘a tu hijo no lo voy a escribir’, pero obviamente ella no lo puedo hacer, porque no tiene el poder, y además en un abuso de autoridad”, resaltó la entrevistada.

Asimismo, comentó que entre otras autoridades se encontraba Felipa Balam Yam, encargada del departamento de Educación Indígena en este municipio, quien se comprometió a realizar la inscripción, en las instalaciones de este plantel, durante la tarde de hoy.

La madre de familia indicó que, a partir de hoy, se realizará el procedimiento necesario, para que este lunes acuda a este plantel un docente que se encargue de la educación de los 22 menores que estaban sin cupo.

Por último, la presidenta de este comité comentó que, sin esta movilización, no hubieran tenido respuestas, pues agregó que llegaban desde junio esperando que las autoridades les dieran “luz verde”, para el cupo de sus hijos. (Agencia SIM)