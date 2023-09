Cae mujer de José María Morelos en extorsión telefónica

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- Los casos de extorsión telefónica van en aumento en la ciudad, reconoció Vicente Humberto Pech Zapata, encargado del despacho de Seguridad Pública, quien informó que ayer una mujer fue víctima de este delito.

En breve entrevista, el director de Seguridad Pública informó que debido a que los delincuentes ya no utilizan número de otros estados, sino ladas locales, las personas se confían y contestan estas llamadas.

En este sentido, explicó que ayer una mujer que trabaja en una carnicería recibió una llamada de unos estafadores, quienes le exigieron el pago de 15 mil pesos, con la amenaza de que la estaban vigilando.

Indicó que desafortunadamente, la víctima deposito cinco mil pesos por miedo, pero finalmente pidió el apoyo de la policía, quien reportó el número telefónico a Chetumal.

“Si no se conoce el número no hay que contestar y no desesperarse, ya que con ahora con el GPS los delincuentes pueden conocer nuestra ubicación, pero generalmente ni siquiera están en el estado”, expresó.

El entrevistado comentó que de 10 llamadas que hacen diariamente, una persona cae en la desesperación y entrega dinero a la delincuencia, además de que muchas veces estas extorciones no son denunciadas por vergüenza.

Por último, recomendó a la población que evite dar información personal a personas desconocidas que los contacten por teléfono y de inmediato pedir el apoyo de la policía en caso de una extorsión. (Agencia SIM)