Denuncian por violencia familiar, sustracción de menores y violencia vicaria a hijo de diputada local Elda Xix

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Luego de terminar su relación sentimental con su ex pareja, hijo de la diputada local Elda María Xix Euan, Lizbeth Souza Palomino interpuso ante la Fiscalía General del Estado denuncias por la guarda, custodia y pensión alimenticia, violencia familiar y sustracción de menores luego que desde el 13 de septiembre han impedido que su hijo de siete años de edad sea devuelto al seno materno.

En conferencia de prensa en la Fiscalía General del Estado manifestó que es presionada y amenazada con que no le devolverán a su hijo menor de edad y con temor a represalias

(mi ex pareja) me dijo que se va a ir con todo y que siempre iba a poder más que yo, me quedó claro que van a agotar todos los recursos legales como estoy haciendo, explicó.

A través de un llamado que hizo la gobernadora, Mara Lezama y a la presienta del DIF estatal, Verónica Lezama Espinosa y diversas autoridades recordó que el 28 de marzo decidió dar por terminada su relación con el hijo de la diputada Elda Xix después de ocho años y procrear a su hijo y que a pesar de los supuestos acuerdos “continuaba recibiendo malos tratos, hostigamiento y violencia psicológica por parte del padre de mi hijo”.

Explicó que después de agotar los recursos para firmar un acuerdo de convivencia decidió actuar por la vía legal, ya que nunca se negó la convivencia, en los tiempos que le correspondía.

Recordó que el 13 de septiembre se le notificó a su ex pareja a que podía pasar por el menor de edad para llevarlo a sus clases siempre y cuando lo entregue a las ocho de la noche, lo cual no sucedió.

Dijo que dese ese día desconoce el paradero de su hijo y no le responden sus mensajes.

Manifestó su temor a la influencia de a diputada integrante de la XVII legislatura, ya que por sus relaciones políticas perdió su empleo en el Ayuntamiento de Othón P. Blanco.

Entregué a mi hijo de buena fe y hasta el día de hoy no se han tocado el corazón para regresarlo a nuestro hogar. Me encuentro realmente preocupada y no deseo que ninguna madre más se encuentre en la posición en la que ahora estoy. He vivido días de angustia y desesperanza, señaló.

Dijo ser objeto de violencia vicaria donde su hijo es el más afectado por la actuación de su padre.

Pidió a la diputada respetar los acuerdos y permitir que su hijo menor de edad sea reintegrado al hogar materno y esperar el dictamen del juez. (Agencia SIM)