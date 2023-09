“NO ME IMPORTA SI MI GOBIERNO FUE BUENO O MALO”: Protagoniza Laura Beristain otro pleito a gritos en Cabildo de Solidaridad 

PLAYA DEL CARMEN, MX.- En la 48ª Sesión Ordinaria de Cabildo, la regidora de Solidaridad, la regidora Laura Beristain Navarrete amenazó con denunciar al también regidor Marciano Toledo Sánchez por violencia política en razón de género, al señalarlo por “difamaciones, denostaciones y faltas de respeto permanentes” hacia su persona.

Tal como ha ocurrido en otras ocasiones, la ex presidente municipal ignoró los llamados al orden y elevó su voz, para defenderse de los ataques que dice ser objeto. En este caso, aseguró que “Chano” Toledo paga para sacar publicaciones en prensa en su contra.

“Estás traumado con mi persona, tienes traumas por todo lo que le ha pasado a mi familia y a mí, ¿por qué no hablas de lo que ha pasado en tu casa? ¿Por qué no hablas de las agresiones que tienes? ¿Por qué siempre haces alusión a mi persona? Yo te pido respeto porque yo con usted nunca me he metido, entonces te pido respeto. Es lo único que te pido”.

“Estás muy mal de la cabeza, te lo digo porque lo veo, mandando chats para denostar mi persona, a mi familia y mi gestión de gobierno”, añadió.

La regidora advirtió que podría llevarlo a juicio por violencia política en razón de género.

“Ahí lo vamos a ver, quien va a ganar la demanda, porque tienes dos años y dos meses pisoteando mi persona y yo tengo todos los mensajes”, señaló.

Al contestar el regidor que él critica el que fue el “peor gobierno” en la historia de Solidaridad, Beristain contestó: “No me importa si mi gobierno fue bueno o malo, te estoy hablando de ti, que me faltas al respeto de forma permanente”. (Agencia SIM)