Exigen destitución de maestro, acusado de dar nalgada a alumna de primaria en Chetumal

CHETUMAL, MX.- Madres de familia protestaron esta mañana, a las afueras de la escuela primaria “Guadalupe Victoria”, en la colonia Lagunitas, para exigir la destitución de un maestro de nombre Israel Barbosa, acusado de haberle dado ayer una nalgada a una alumna de sexto grado.

En entrevista breve, Virginia López, madre de la alumna, señaló que el maestro, que imparte la clase de educación físico, le dio la nalgada a su hija, cuando se encontraba en compañía de otras niñas.

Indicó que llegando de la escuela, su hija le comentó la agresión que había recibido por parte de su maestro, a quien también acusó de promover el bullying entre los alumnos.

Señaló que, por esta razón, hoy acudió a este escuela, en compañía de otras madres de familia, para exigir la destitución de este maestro; sin embargo, agregó que tanto el director y otros docentes han tratado de justificar el hecho.

“Una maestra me dijo hoy que mi hija no tenía pans, en clase, que trajo su short, dándome a entender que recibió la nalgada, porque no estaba vestida de manera apropiada, y que por eso se le merece”, añadió.

En ese sentido, la madre de familia acusó al director de esta escuela, de nombre Mario Acosta, de solapar estos comportamientos, pese a que el maestro ha sido denunciado en varias ocasiones de conductas inapropiadas.

Comentó que, luego de esta manifestación, acudirá a la Fiscalía General del Estado a interponer su denuncia en contra del maestro, por el delito de abuso sexual.

Finalmente, recalcó que las madres de familia, al saber este caso, no están confiadas de llevar a sus hijas a este plantel, por lo que podrían cerrar la escuela, en caso de que este maestro no sea removido de su cargo. (Agencia SIM)