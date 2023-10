Claudia Goldin, premio Nobel de Economía por sus trabajos sobre las mujeres y el mercado laboral

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La estadounidense Claudia Goldin fue galardonada este lunes con el Premio Nobel de Economía, por sus estudios que han ayudado a entender la evolución del rol de las mujeres en el mercado laboral, publicó 24-horas.mx.

Esta profesora de Harvard, de 77 años, es la tercera mujer en lograr este premio. Fue distinguida por “haber hecho avanzar nuestra comprensión de los resultados de las mujeres en el mercado laboral”, anunció el jurado en Estocolmo.

“Las investigaciones de Claudia Goldin nos han dado una visión nueva y a menudo sorprendente del rol histórico y contemporáneo de las mujeres en el mercado de trabajo”, añadió.

“Es un premio muy importante, no solo para mí, pero para muchas personas que trabajan sobre este tema y que intentan comprender por qué quedan desigualdades tan grandes” pese a las “importantes evoluciones”, declaró Goldin en una conversación telefónica.

A escala mundial, alrededor del 50% de las mujeres participan en el mercado laboral, frente a un 80% de los hombres. Ellas ganan menos “y tienen menos opciones de llegar a lo más alto de la escala profesional”, comentó Randi Hjalmarsson, miembro del comité Nobel.

“Claudia Goldin indagó en archivos y recabó más de 200 años de datos relativos a Estados Unidos, lo que le permitió mostrar cómo y por qué evolucionaron con el tiempo las diferencias de ingresos y tasa de empleo entre hombres y mujeres”, abundó Hjalmarsson.

“Los niveles educativos de las mujeres aumentaron enormemente, pero en muchos lugares sus salarios y sus rangos (jerárquicos) no progresaron”, detalló Claudia Goldin.

