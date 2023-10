Octavio Romero desmiente donación de petróleo a Cuba y supuesta cancelación de crédito a Pemex

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, negó que se hayan realizado donativos de combustibles a Cuba, publicó xevt.com.

En su comparecencia en la Cámara de Diputados, aclaró el tema luego que se afirmara que ese habría sido el motivo de la presunta cancelación de un préstamo del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EXIM) a la empresa productora del Estado.

“Pemex, Petróleos Mexicanos no ha realizado ningún donativo de combustibles a ningún gobierno extranjero. No, no miento… bueno. Entonces para que quede claro”, expresó.

Ante la insistencia de los legisladores de oposición, sentenció que no existe multa ni cancelación de algún crédito de EXIM Bank, sino que “fue un acuerdo de ya no solicitar” ese préstamo.

“Primero dijeron que nos habían multado los EXIM Bank… no es cierto, ¿Se los digo así o de otra manera? No hay ninguna multa en lo más mínimo y no hay ninguna cancelación de ningún crédito; fue un acuerdo de ya no solicitar ese crédito. Entonces ni hay multa ni hay cancelación por parte del EXIM Bank con relación a Pemex. No sé si con esto ya quedan disipadas las dudas o si se los digo de otra manera”, refirió.

Cabe recordar que durante el fin de semana trascendió que EXIM canceló un crédito de 800 millones de dólares que le otorgaría a Pemex, tras descubrir que el gobierno realizó donaciones de combustible a Cuba.

De acuerdo con el periódico Milenio, ya se había completado el proceso para otorgar el préstamo a la empresa estatal, pues este había cumplido con el último requisito de un estudio de impacto social y ambiental. El recurso supuestamente sería destinado al desarrollo de campos de petróleo y gas en el Golfo de México. (Fuente: xevt.com)