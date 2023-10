Claudia Sheinbaum defiende pragmatismo de AMLO y de Morena para ganar elecciones

YUCATÁN, MX.- De gira por la península yucateca, Claudia Sheinbaum defendió las recientes adhesiones de ex priistas y panistas a su proyecto rumbo a la elección presidencial del año entrante, publicó Milenio.

En el municipio de Valladolid, la aspirante presidencial de Morena aseveró que, de no haberse dado en su momento sumas similares al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, el partido no sería el que es actualmente, “y quién sabe qué hubiera pasado, si hubiera ganado el (hoy) Presidente”.

​La aspirante a la Presidencia comentó:

“Para nosotros, sumar es muy importante, y si no hubiéramos sumado en el 2017, como lo hizo el presidente López Obrador, no tendríamos el movimiento que tenemos y quién sabe qué hubiera pasado, si hubiera ganado el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Aseguró que le “dio mucho gusto” cuando hace seis años se enteró de sumas a la candidatura de López Obrador, como las de Germán Martínez o Lilly Téllez, aunque dijo no estar “vacunada” contra sus acciones posteriores.

“Me dio mucho cuando Germán Martínez dijo que se incorporaba al movimiento. Me dio mucho gusto también cuando (Antonio) Solá que fue el que inventó ‘el peligro para México’ y dijo que iba a ganar Andrés Manuel López Obrador. Me dio mucho gusto cuando Lilly Téllez se incorporó al movimiento, aunque después hayan dicho ‘no’ y se hayan ido a otro lado. Uno no está vacunado contra esas formas de actuar”, destacó.

Por lo que la aspirante presidencial de Morena defendió la adhesión de, entre otros, Rommel Pacheco, y reiteró que las nuevas sumas no tendrán concesiones.

“Entonces nos da mucho gusto que personas como Rommel Pacheco, que es un símbolo para la juventud realmente, que es un joven que representó a México de la mejor manera, que en algún momento decidió que su camino era en otro partido, y que después dice: ‘no me siento representado allá, prefiero sumarme de este lado’, pues qué bueno. No se trata de que ahora nos vamos a dividir los puestos, si quiere participar tiene que participar en la encuesta como cualquier otro militante”, subrayó.(Fuente Milenio)