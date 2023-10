REPORTAN LA DESAPARICIÓN DE TRES PERSONAS EN ALTAMAR: Inician la búsqueda elementos de la Secretaría de Marina, Capitanía de Puerto y FGE

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Luego que familiares hicieran pública la desaparición, desde el pasado martes, de dos hombres y una mujer que salieron en lancha desde Banco Chinchorro hacia Mahahual en busca de víveres y no se les volvió a ver, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que inició una carpeta de investigación, así como la búsqueda en alta mar en coordinación con la Secretaría de Marina y Capitanía de Puerto.

De acuerdo con el reporte de familiares, José Guadalupe Cetina Martín y su pareja Cristi Lizama Martín, junto a uno de sus trabajadores, José Morales Hernández, salieron a bordo de la embarcación “Aurora de la Mañana” la mañana del martes desde Banco Chinchorro para adquirir viveros en Mahahual, pero no regresaron y tampoco llegaron a su destino.

Al transcurrir las horas y no tener noticias, el hermano de José comenzó a preocuparse ya que no llegó a Mahahual, pero al no tener señal telefónica en la zona, pensó que no habían salido de Banco Chinchorro por las condiciones del clima.

La noche del miércoles lograron contactar a integrantes de la cooperativa pesquera quienes confirmaron que la embarcación y sus tres pasajeros salieron desde el martes y no habían retornado.

Luego que la familia reportó la desaparición este viernes, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Marina junto a la Capitanía de Puerto comenzaron la búsqueda en alta mar tras cambiar las condiciones climatológicas consecuencia del frente frío número seis que afectó la zona. (Noticaribe)