YUCATÁN | Ocho municipios presentan casos de discriminación contra personas de la comunidad LGBTQ+

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Mérida, Umán, Tixpéhual, Tekax, Opichén, Ixil, Halachó y Chocholá son los municipios que más presentan casos de discriminación contra personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Queer y más (LGBTQ+) y hasta ahora hay un total de 52 casos.

Saraí Castellanos, coordinadora de Visible.LGBT explicó que desde noviembre de 2018 a febrero de 2023 se registraron más de dos mil 115 reportes de discriminación en México y tan sólo entre 2021 y 2022 hubo un incremento de 55%.

En Yucatán tan sólo han registrado 52 casos, pero la activista especificó que eso no quiere decir que no existan casos de discriminación, sólo que no son denunciados.

De forma promedio han identificado que se registran 2.6 reportes al día y en su mayoría los casos de discriminación se registran en sitios privados, en menor medida en espacios públicos y por último en redes sociales.

Compartió que la razón por la que hay menor incidencia en espacios abiertos es porque hay estados en los que se han generado políticas públicas que sancionan a personas que cometen actos de discriminación contra la comunidad de la diversidad sexual.

“Detectamos que los espacios privados en los que se cometen estos actos son en casa, por parte de sus familiares como tías, tíos, abuelas, abuelos, etcétera; otros sitios donde son discriminados son en comercios como restaurantes, bares, empresas, oficinas y en la vía pública son lugares como parques y oficinas gubernamentales, además de escuelas”, destacó.

Hasta ahora, a través de la plataforma se detectó que seis de cada 10 denuncias que se interponen son por las propias personas y el resto, por conocidas.

Además, los tipos de agresiones son de tipo verbales, psicológicas, el impedimento de entradas a establecimientos, la negación de servicios, intimidación y hasta asesinatos.

Saraí comentó que en sí los casos que tienen registrados son menores en comparación a la situación cotidiana, pero esto se debe a que la mayoría de las personas que viven algún acto discriminatorio no lo denuncian porque no encuentran los canales para hacerlo y porque incluso tienen miedo de denunciar.

Mencionó que Visible es una plataforma nacional que reporta la incidencia de violencia y discriminación hacia las personas de la comunidad de la diversidad sexual.

Para Saraí lo que no se nombra, no existe, por lo que es importante que los casos de discriminación se denuncien para que se generen políticas públicas para presionar que el Gobierno del Estado haga respetar los derechos de las personas.

Hasta 2023, más de 50 organizaciones e instancias gubernamentales han participado en 22 entidades para incentivar a las personas para que denuncien mediante la plataforma Visible cuando son víctimas de algún caso de discriminación. (Noticaribe)