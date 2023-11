“NO VAMOS A INVESTIGAR ORIGEN DE RECURSOS PARA PROMOCIONAR IMAGEN DE EUGENIO SEGURA”: Reconoce dirigente de Morena, Johana Acosta, que el nombre del secretario de Finanzas será sometido a encuestas y será la ciudadanía quien decida a los que serán candidatos a senadores y diputados federales

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras aclarar que no iniciará ninguna investigación para determinar el origen de los recursos utilizados para la promoción de la imagen del secretario de finanzas y planeación (Sefiplan), Eugenio Segura Vázquez, la dirigente estatal de Morena, Johana Acosta Conrado, calificó de válida la aspiración política del funcionario por su cercanía con la cuarta transformación y de la gobernadora, Mara Lezama, desde que estuvo como presidenta municipal de Benito Juárez.

Las aspiraciones son legítimas pero será la ciudadanía la que decida a quien quiere de candidato, ya que los nombres de los aspirantes a las senadurías y diputaciones federales serán puestas a consideración dentro de las encuestas, aclaró.

Reconoció que Segura Vázquez ha hecho mucho por Quintana Roo desde la Sefiplan y con la gobernadora desde que fue presidenta municipal de Benito Juárez.

Dijo que Morena abrió su proceso de registro de aspirantes a las senadurías y diputaciones federales a partir de este 1 d noviembre y hasta el 3 de noviembre y los nombres serán sometidos a consulta ciudadana a través de las encuestas.

Sin embargo, avaló que los aspirantes recurran a este tipo de promoción para tener un perfil sólido ante la ciudadanía y que recorran las calles y visiten a las bases.

Aunque la dirigente estatal de Morena dejó en claro que no investigarán las procedencia de los recursos utilizados para la promoción de la imagen del secretario de Finanzas ya que prácticamente es imposible.

“Vi los anuncios pero ninguno es de la página oficial de Morena porque somos respetuosos de los tiempos políticos además que hay piso parejo para todos”, subrayó.

Además, dijo que sería complicado denunciar porque no sabemos de dónde provienen esas publicaciones. No descartamos que sea una guerra sucia de otros partidos o fuego amigo, insistió.

Acosta Conrado aclaró que no hay dos cargados y que todos los aspirantes tienen la misma posibilidad “porque Eugenio Segura no es candidato todavía. No estaños promocionando a ninguna corcholatita y nos mantenemos al margen”. (Agencia SIM)