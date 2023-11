INAUGURAN HOTEL ‘IMPRESSION ISLA MUJERES’: Inversión de 87.5 millones de pesos del Grupo Secrets que genera 400 empleos directos y mil indirectos

ISLA MUJERES, MX.- La gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama cortó el listón inaugural del hotel Impression Isla Mujeres By Secrets, con lo que se confirma la confianza que los inversionistas tienen en Quintana Roo y el trabajo del gobierno que impulsa nuevas inversiones con desarrollo sostenible y sustentable.

Acompañada del secretario de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, la Gobernadora destacó la inversión que se realiza en Quintana Roo y deseó que ese éxito se traduzca en prosperidad compartida para toda la gente que ha dejado su vida entera en la industria turística.

“En esta nueva forma de gobernar queremos que la prosperidad se refleje en la mesa de cada uno de los trabajadores, los colaboradores, camaristas, hostes, etc., quienes con un trato único que solo hay en nuestro México, hacen que el turismo regrese” expresó la primera mujer gobernadora de Quintana Roo.

Puntualizó que de eso se trata el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que impulsa desde el primer día de su gobierno para que nadie se quede fuera ni nadie se quede atrás del éxito turístico, pero trabajando en unidad, todos juntos, para lograr la transformación profunda de la entidad.

Asimismo, agradeció a todas y todos el apoyo, la aportación voluntaria para los damnificados de Acapulco por el huracán Otis quienes atraviesan en este momento por una difícil situación.

Acompañada de Alejandro Zozaya, Gonzalo de León, Juan Pablo y Manuel Ruiz, inversionistas de Impresions By Secrets,la gobernadora Mara Lezama destacó que hablar del éxito de los 12 destinos que se tienen en el estado sería imposible si no se tiene gente que cree, que invierte y apuesta su capital en tierra fértil y que crece ante la adversidad.

De acuerdo con datos del hotel, la cadena AMResorts llegó a México en 2003, en la Riviera Maya. Tiene 116 hoteles en todo el mundo, 28 en Quintana Roo con 9 mil 493 habitaciones y generador de 12 mil empleos directos. Tiene presencia en México, Jamaica, Curazao, Dominicana, Costa Rica, Panamá, San Martín, España, Grecia y Bulgaria.

Jorge Macari, uno de los inversionistas, dijo que el Impression Isla Mujeres By Secrets es un hotel con responsabilidad ambiental porque cuenta con paneles solares, no se usan plásticos y es sede de la fundación Saving our Sharks que se dedica al rescate, cuidado y protección de los tiburones.

Este hotel cuenta con una inversión privada de 87.5 millones de pesos, 400 empleos directos y mil indirectos.

La presidenta municipal de Isla Mujeres Atenea Gómez Ricalde afirmó que la gobernadora Mara Lezama vino a ponerle justicia social al desarrollo turístico de Quintana Roo. (Fuente: Gobierno de Quintana Roo)