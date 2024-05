CHIAPAS | Madres exigen búsqueda digna de todas las personas desaparecidas

CHIAPAS, MX.- Madres de desaparecidos en Chiapas, acompañadas de colectivos de derechos humanos, culminaron este 10 de mayo la jornada “Flores de Esperanza”, para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno busquen a los ausentes, publicó Proceso.

Las acciones de reclamo al gobierno para que inicie la búsqueda digna de todas las personas desaparecidas tuvieron lugar en la capital, Tuxtla Gutiérrez, y en San Cristóbal de Las Casas. En esta ciudad colonial participaron familiares de migrantes chiapanecos cuyos hijos desaparecieron cuando salieron de Chiapas para ir a trabajar a Estados Unidos.

Mientras que, en Tuxtla Gutiérrez, madres de víctimas de feminicidios y desaparecidos en los últimos años por el incremento de la violencia en el estado, clamaron justicia, demandaron políticas públicas que atiendan la garantía de derechos de las personas desaparecidas, además de la instalación e inicio de actividades de la mesa de migrantes que recomendó el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU.

“Esta acción con el nombre de Flores de Esperanza, responde a la sencilla razón que nuestra vida hoy se encuentra dedicada a sembrar esperanza en medio del mal, la corrupción, el odio y la falta de interés por parte de las autoridades en generar un cambio verdadero”, afirmaron el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Melel Xojobal, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Voces Mesoamericanas y Acción con Pueblos Migrantes, que acompañaron a los familiares de víctimas.

En un comunicado, manifestaron que “la situación que atravesamos en México y en específico en el estado de Chiapas es compleja, pues por un lado tenemos una creciente ola de desapariciones que va ligada a una violencia sin precedente. Y, por otro, un silenciamiento de la realidad, bien planeado y orquestado desde las autoridades, que niegan constantemente la crisis social y política en el estado”.

Por lo que “sembramos flores de esperanza con nuestras acciones cotidianas, de protesta y denuncia, articulándonos con otros espacios y colectivos y redes que acompañan a familias y madres buscadoras”.

Las actividades en ambas ciudades iniciaron el pasado jueves, para culminar el Día de las Madres con una caminata y plantón en las plazas centrales de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas con una jornada de denuncias e información sobre los feminicidios y las desapariciones. En plena campaña para las elecciones del 2 de junio, se dejaron ver pancartas con la leyenda: “Te cambio mi voto por mi hijo desaparecido”.

“Seguiremos buscando hasta encontrarlos”, “las madres no se rinden, las madres no se van, porque les faltan sus hijos y los salen a buscar”, “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “¿Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están?”, las madres mostraron las fotografías de sus hijos y señalaron que miles de familias mexicanas no tienen nada que celebrar.

El colectivo Junax Ko´tantik, de madres y familias buscadoras de Chiapas, manifestó: “Nuestros hijos e hijas salieron de Chiapas para ir a trabajar, a formar un hogar, de visita a otra ciudad en este país o a Estados Unidos, pero dejaron de comunicarse con nosotras y ahora están desaparecidos”.

Madres en Resistencia realizaron en algunos puntos de San Cristóbal de las Casas la búsqueda de Fernanda Cayetana, una niña de 12 años desaparecida en el año 2022 en Isla Mujeres, Quintana Roo. En San Cristóbal fue detenido un hombre que la desapareció y ahora se encuentra detenido, pero no ha dicho dónde está la menor.

En la jornada participó Estela Mauricio Hernández, madre de Cristian Hernández Mauricio, de 31 años, desaparecido en Sonora en 2021, cuando pretendía viajar a Estados Unidos para buscar trabajo. “Se fue de migrante, pero se le terminó el agua y el alimento, caminó cinco días, se enfermó y desde ahí nada sabemos de mi hijo; no sabemos qué pasó con él. Iba con un pollero, pero ya no me dieron respuesta”.

“Yo necesito saber si está vivo o está muerto. Aunque sea el cadáver debo de ver; somos madres y necesitamos saber algo de nuestros hijos desaparecidos. Somos muchos en todo el país. El gobierno federal y estatal nada hacen para que aparezcan, cuando menos que hagan una búsqueda”, suplicó la mujer.

Estela Mauricio, que es originaria de la localidad de Tziscao, municipio de Trinitaria, manifestó que su hijo “se fue a buscar trabajo por necesidad, porque en el pueblo donde vivimos (junto a los turísticos Lagos de Montebello) no hay trabajo y quiso salir; tiene a su esposa y un hijo de seis años. Mi nuera está conmigo. Ella tampoco pierde la esperanza y la fe de que va a volver”.

Comentó que para ella “no hay celebración del Día de las Madres. Tal vez muchas madres celebran con sus familias contentas y felices, pero a mí me falta un pedazo de mi corazón que se llama Cristián Hernández Mauricio, y quiero saber dónde se quedó, pero que sean las autoridades que lo busquen y a los demás desaparecidos también”.

La mujer, de 52 años que tiene tres hijos más, aseguró que seguirá luchando, hasta encontrar a Cristian. “Hoy que es 10 de mayo, podríamos estar en nuestros hogares, pero nos nació venir a protestar porque a todas las mamás que estamos aquí nos hace falta un pedazo de nuestro corazón, que son nuestros hijos desaparecidos”. (Fuente: Proceso)