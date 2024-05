MICHOACÁN | María Vanegas, candidata de Morena, denuncia atentado a balazos; acusa al ‘PRIAN’…

MICHOACÁN, MX.- La tarde del 10 de mayo, la candidata de Morena a la alcaldía de Senguio, en Michoacán, María Alejandra Vanegas Ríos, sufrió un atentado que denunció en sus redes sociales, publicó reporteindigo.com.

La aspirante a la Presidencia Municipal de dicha localidad subió un video donde mostró que su camioneta fue baleada por un político de la oposición.

“Fui agredida por los escoltas del candidato del ‘PRIAN’. A mi camioneta la balearon, aquí tiene balas, miren cómo me balearon. Me acaban de tirar, me acaban de disparar”, narró en la grabación donde aún se veía alterada.

En el video de Vanegas Ríos, a lo lejos se observan sujetos armados, de quienes subieron imágenes en otro posteo en la cuenta de Facebook de la política de Morena.

El atentado contra la candidata del partido guinda ocurrió en un tramo carretero, sin que hasta el momento haya mayor información, tanto de las autoridades locales como de la dirigencia estatal o nacional del partido.

Más temprano, hizo campaña en la localidad de Soto y Milpillas. (Fuente: reporteindigo.com)