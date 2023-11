Liberan a ‘Pompeyo’ en el Santuario del Manatí en Laguna Guerrero

LAGUNA GUERRERO, MX.- “Larga vida Pompeyo, sé feliz en libertad” expresó la gobernadora Mara Lezama Espinosa al participar en la liberación de este ejemplar de regreso a su hábitat natural después de un largo proceso de rehabilitación, estando bajo resguardo en la Estación de Campo de la Reserva Estatal Santuario del Manatí-Bahía de Chetumal, en esta comunidad de Othón P. Blanco.

La gobernadora Mara Lezama destacó la importancia de la preservación de las especies silvestres, y la valorización de los ecosistemas para garantizar un crecimiento sustentable, con pleno respeto a la protección y conservación de las especies endémicas, que se encuentran en peligro de extinción, como lo es el manatí.

En agosto de 2021 fue encontrada la cría de manatí que más adelante, mediante un concurso infantil, fue nombrado Pompeyo en honor al vicealmirante Othón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres, fundador de la que es hoy la capital del estado, Chetumal.

Mara Lezama agradeció a todas y todos los involucrados, quienes en coordinación con la PROFEPA y el IBANQROO, procuraron el cuidado y las atenciones que influyeron en la rehabilitación de Pompeyo quien, al ser liberado se encuentra midiendo 1.50 metros, y pesando 70 kilos. Además, reconoció el trabajo conjunto entre autoridades federales, estatales, el sector académico, la sociedad civil y las comunidades, en los trabajos que se impulsan a nivel estatal en materia de protección y conservación de las especies endémicas, que se encuentran en peligro de extinción.

Pidió a la ciudadanía tener conciencia, respeto y empatía, hacia la vida silvestre y su valorización en torno al imprescindible papel que juegan en nuestros ecosistemas, pues el apoyo de todas y todos en torno al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, es crucial para conservar nuestra riqueza natural.

Durante la liberación se informó que el manatí antillano, es un mamífero acuático en peligro de extinción a nivel internacional y nacional; constituye una de las especies endémicas más importantes y reconocidas de Quintana Roo, destacando que con su presencia enriquece el intercambio de nutrientes en ambientes costeros y lagunas, siendo un indicador de la salud de nuestros ecosistemas.

La Bahía de Chetumal es la zona más importante del estado, ya que alberga aproximadamente el 60% de la población total de manatíes de Quintana Roo. En conjunto con el país de Belice, mantiene el remanente más importante de manatíes en el Caribe, hecho que sin duda determinó en el año 1996 su declaración como Área Natural Protegida denominada Reserva Estatal Santuario del Manatí – Bahía de Chetumal, en honor a estos gentiles y carismáticos residentes.

En el último estudio para la actualización de la distribución de estos mamíferos, efectuada por el Dr. Benjamín Morales Vela, investigador en ECOSUR Unidad Chetumal, se logró contabilizar 150 ejemplares, aclarando que la cifra pudiera llegar hasta los 250 ejemplares.

El director general del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo (IBANQROO), Javier Alberto Carballar Osorio, dijo que Pompeyo, desde el reporte de su aparición hasta la fecha, no solo movió voluntades de muchos actores a nivel estatal e incluso internacional, sino corazones de muchos espectadores que a nivel nacional conocieron su historia, la cual culmina hoy con una etapa que resultó vital en su preparación, para este nuevo ciclo.

Destacó el arduo trabajo, empeño y dedicación mostrado por los integrantes de las Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, IBANQROO, de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado, de la asociación civil AMHMAR, del IFAW, del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y la Universidad Autónoma de Quintana Roo (UQROO), así como de todas las instancias que integran la Red de Atención a Varamientos de Mamíferos Marinos para las Costas del Estado y diversos voluntarios, quienes trabajaron en equipo de manera conjunta y coordinada, durante estos dos años, implementando acciones tendientes a preservar la biodiversidad.

“Prepararlo fue un proceso de 2 años que no fue fácil. Ahora lo que les pedimos es que no se le alimente, él come algas, es herbívoro, hay que permitirle que encuentre su comida por sí mismo en el medio silvestre” pidió la titular del Ejecutivo.

Durante la liberación en el área natural protegida, estuvo presente el manatí Daniel. A pesar de estar en su hábitat natural, Pompeyo será monitoreado para conocer su desplazamiento y comportamiento natural.

Asistieron a esta liberación pobladores de Laguna Milagros, quienes encontraron a la cría huérfana, el niño ganador del concurso para nombrar a Pompeyo, José Luis González Poot, las mujeres biofauntásticas artesanas que promueven la conservación de la fauna local.

Además, la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; el encargado de despacho en Quintana Roo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Humberto Mex Cupul; el Director General del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, Javier Alberto Carballar Osorio; el Procurador de Protección al Ambiente del Estado, Alonso Fernández Lemmen Méyer; el subsecretario de Gestión y Protección Ambiental de SEMA, Oscar Rébora; la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández y la doctora catedrática de la UQROO, CONACYT y miembro de la Fundación Internacional para la Naturaleza y la Sustentabilidad, Nataly Castelblanco Martínez, entre otras personas. (Fuente: Gobierno de Quintana Roo)