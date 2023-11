Sustracción de niños confirma pésima atención de los CAT del DIF, señala abogada

Kantunilkín.- El caso de los dos niños, hijos de una presunta víctima de violencia vicaria, que ayer fueron sustraídos de una Casa de Asistencia Temporal (CAT) en Kantunilkín, revela la pésima atención que reciben los niños que se encuentran recluidos en estos espacios del DIF.

Así lo consideró Ariadne Song Anguas, vocera del colectivo feminista Xtabay, al ser entrevistada sobre este hecho que tiene como principal afectada a Rosario Ay Cupul, mujer originaria de Valladolid Nuevo, y madre de estos menores.

En entrevista, la también presidenta de la Red de Víctimas Quintanarroenses informó que su organización solicitará que la Comisión de Derechos Humanos del Estado Quintana Roo (Cdheqroo) abra una queja para investigar el actuar de esas casas de asistencia.

Lo anterior, agregó Song Anguas, porque esta no es la primera vez que menores resguardados en esta inmuebles son sustraídos o escapan por diversos motivos.

Apenas en julio y septiembre pasados, un total de nueve niños, entre 10 y 17 años de edad, escaparon de la Casa de Asistencia Temporal (CAT) Cancún.

En ese sentido, la activista señaló que, en lo que respecta al CAT de Kantunilkín, en mayo pasado, otro de los hijos de Rosario Ay Cupul, de nombre Ángel de Jesús, desapareció de este inmueble, y hasta el momento se desconoce si éste se encuentra con su padre, sobre quien pesa denuncias por inasistencia alimentaria, sustracción de menores y violencia vicaria.

Song Anguas refirió que, en esa ocasión, el CAT de Kuntunilkín, que está a cargo de familiares de Emir Bellos Tun (presidente municipal de Lázaro Cárdenas), lanzó un comunicado señalando que el menor se había escapado, sin hacerse responsable de estos hechos.

La entrevistada destacó que estos casos son apenas “la punta del iceberg” de la situación que vive Rosario Ay Cupul, quien ha denunciado en múltiples ocasiones que es víctima de violencia vicaria por parte de su esposo y las autoridades.

Recordó que la mujer, apenas hace tres meses, denunció a un juez de “estar de lado de su ex exesposo” y otorgarle la custodia de sus hijos, luego que éste argumentara que ella no se encuentra bien de sus facultades mentales y no los provee de educación y alimentos.

Song Anguas reiteró que a la brevedad solicitarán que estas casas de asistencia sean revisadas e investigadas, pues se presume que en muchas de ellas los niños viven en pésimas condiciones.

De igual forma, dijo que exigirán que representantes de Derechos Humanos y grupos feministas visiten periódicamente estos inmuebles, ya que actualmente eso no es posible.

“Es preocupante que por un lado se diga que se protege a las mujeres y que se garantiza una vida libre de violencia y al mismo tiempo, con las infancias, no dar ayuda. Como el caso de la señora Rosario, que le quitan a sus hijos, apoyan a su agresor y no están viendo a los niños”, aseveró.

Por último, comentó que exigirán las autoridades que realicen las medidas necesarias, para que Rosario Ay Cupul vuelva a recobrar a sus hijos, ya que actualmente no cuenta con ningún apoyo institucional. (AGENCIA SIM)