Estefanía Mercado, jóvenes voluntarios y regidores de la 4T entregan al DIF Quintana Roo primer cargamento de ayuda humanitaria para Guerrero

PLAYA DEL CARMEN, MX.— La diputada Estefanía Mercado acompañada por su equipo de voluntarios, jóvenes y regidores de la 4T, realizó una primera entrega de ayuda humanitaria al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Quintana Roo, para nuestras hermanas y hermanos damnificados por el huracán “Otis” en el Estado de Guerrero.

La Presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XVII legislatura, entregó a la directora del DIF Quintana Roo, Abril Sabido Alcérreca, un primer cargamento de alimentos y víveres no perecederos, agua y diversos artículos para ser envíados al Estado de Guerrero a las personas que fueron damnificadas por el paso del huracán “Otis” hace unas semanas.

“A nombre de la gobernadora Mara Lezama muchas gracias a todo el equipo de Solidaridad, aquí tenemos 15 centros de acopio que van a continuar abiertos el tiempo que sea necesario”, dijo Alcérreca Sabido al recibir el cargamento acopiado en la Oficina de Gestión Legislativa “La Casita Verde”.

Por su parte, la diputada Estefanía Mercado agradeció a la comunidad playense por su colaboración en esta causa humanitaria e invitó a quienes tienen posibilidades de donar, que lo hagan, acudiendo a cualquiera de los centros de acopio que han sido instalados en Playa del Carmen y Solidaridad por el DIF.

“En Playa del Carmen estamos con Guerrero. Gracias a toda nuestra gente por tanto amor, que nos permite entregar hoy al Sistema DIF Quintana Roo todos los víveres recaudados; no vamos a bajar la guardia, por lo que el Centro de Acopio en la ‘La Casita Verde´continuará abierto todo el tiempo que se requiera”, señaló Estefanía Mercado.

Puntualizó que en la recaudación y acopio de la ayuda humanitaria se tiene una importante participación de voluntarios de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y personas altruistas que están colaborando activamente en estas labores.

El Centro de acopio “La Casita Verde” está ubicada sobre la calle 48 entre 10 y 15 de la colonia Colosio y tiene un horario de atención de lunes a viernes de 9:30 am a 2: 00 pm y sábado de 9:30 am a 12:00 pm; igualmente, a través de las redes sociales se puede contactar al voluntariado para que acudan por las donaciones, en caso que estas no puedan ser llevadas hasta el Centro de Acopio. (Fuente: Congreso)