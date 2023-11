AMLO acusa mala gestión de Karla Quintana en la Comisión Nacional de Búsqueda

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió este lunes contra Karla Quintana, extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), al señalar que durante su gestión se alteró y se manejó mal el registro de personas desaparecidas con la intención de afectar a su gobierno y consideró que hubo una actitud irresponsable cuando señaló que había 126 mil desaparecidos en el país, publicó latinus.us.

“Vamos a tener ya concluido el censo, pienso que en un mes vamos a informar para que se conozca la realidad, porque estoy yo convencido, puedo estar equivocado por eso estamos buscando las pruebas, vamos a demostrar que el censo no estaba bien manejado, el registro que se tenía, y que no era nada más ineficiencia sino que había una intención de afectar al gobierno que represento”, señaló en su conferencia desde Sonora.

“La señora Karla y otros que estaban manejando esto forman parte de una organización supuestamente independiente, pero les puedo garantizar que de derecha, ¿cómo llegaron al gobierno de nosotros? Quién sabe, todo eso lo vamos a aclarar, porque no es nada más el que hayan alterado los padrones de desaparecidos, para que tengan una idea, no es cierto que haya 126 mil desaparecidos, y lo vamos a probar, porque hemos hecho un censo casa por casa y los desaparecidos se han encontrado”.

El mandatario federal dijo que desde la gestión de Quintana se reportó un crecimiento del número de personas desaparecidas, aunque señaló que su gobierno no es como el de Felipe Calderón que ordenaba represiones y desapariciones.

“Nosotros no reprimimos, no se ordena la desaparición de nadie, no hay impunidad, no hay tortura, no hay masacres, pero estos con el propósito, a lo mejor algunos ni sabían en qué estaban metidos, pero sí arriba hay gente interesada no sólo en demostrar que somos iguales, sino en socavar las instituciones, debilitar nuestro movimiento para poder ellos mandar y no sólo aquí se fabrican esos planes también en el extranjero”, señaló el mandatario federal.

La extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda aseguró que el gobierno federal tiene la intención de reducir la cantidad de reportes de personas desaparecidas con el nuevo censo que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La excomisionada alertó que con la falta de entendimiento de esta crisis “se corre el riesgo de que se den de baja personas que sigan desaparecidas, solamente con un indicio de localización”.

Durante el Seminario sobre “Violencia y Paz” que realizó el Colegio de México, la excomisionada dijo que esta nueva recolección de datos no se está realizando de manera cuidadosa, ni por personas especializadas. (Fuente: latinus.us)