Senado aprueba renuncia de Arturo Zaldívar pese a no identificar ‘motivos graves’

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- En medio de posturas y comentarios en contra de su petición, la Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó la tarde de este martes la renuncia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a su cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), publicó Grupo Fórmula.

Con la mayoría de votos a favor, los legisladores dieron ‘luz verde’ a la renuncia del ministro, cuya dimisión al cargo fue presentada el pasado 7 de noviembre.

El dictamen señala que entre los motivos que llevaron a Zaldívar a abandonar sus responsabilidades en la SCJN es por causas graves; sin embargo, no se especifica cuáles son esas causas.

Lo anterior llevó a que varios senadores expresaran su voto en contra del dictamen al considerar que “no hay motivos graves” que motivaron a su renuncia.

“Me parece una falta de respeto no a los senadores, me parece una falta de respeto a México, que haya aceptado un cargo hace 14 años de la máxima responsabilidad como abogado y que ahora dimita simplemente por seguir un proyecto personal”, señaló la senadora del PAN, Indira de Jesús Rosales San Román.

Mientras que otros aprobaron su dimisión al cargo, esto con el argumento de que no se le puede obligar a permanecer en el cargo, contra su voluntad, luego de que expresara su intención de abandonar la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“No me opondré a esta renuncia porque aunque es claro que no existe una causa grave que la motive como sí las hubo en ministros que le precedieron, solo hay peor que trivializar las causas de las renuncias, y en mi opinión, es el forzar u obligar a alguien a desempeñar un cargo por el que ya manifestó públicamente su renuencia”, dijo el senador Rafael Espino de la Peña de Morena.

Dicha postura fue apoyada por el panista Damián Zepeda, quien expresó que “simpatizo con la idea de que no puedes obligar a alguien que no quiere estar (…) va a estar ahí queriendo fastidiar y oponerse al buen funcionamiento de la Corte, no me parece sano”.

Cabe señalar que tras la discusión y votación de la Comisión de Justicia del Senado de la República, el dictamen será sometido a la consideración del Pleno de la Cámara Alta en la sesión del próximo miércoles.

Una vez que eso ocurra, el Pleno recibirá la terna de candidatas que enviará el titular del Ejecutivo Federal para elegir de ella a quien ocupará la vacante que dejó Zaldívar Lelo de Larrea.

¿Por qué Zaldívar renunció a la Corte?

El pasado 7 de noviembre, Arturo Zaldívar informó que presentó su renuncia como ministro de la SCJN al presidente López Obrador tras 14 años de haber desempeñado dicho cargo.

A través de sus redes sociales, Zaldívar destacó que su “ciclo en la Corte ha terminado” después de “impulsar los criterios más vanguardistas en defensa de los Derechos Humanos”.

El día de hoy he presentado al presidente Andrés Manuel López Obrador mi renuncia al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que, en el caso de que la acepte, sea turnada al Senado de la República para su aprobación”, escribió en sus redes sociales.

Tan sólo un día después, el jefe del Ejecutivo federal reveló que aceptó la renuncia del ministro, por lo que adelantó que enviará una terna de mujeres para sustituirlo.

“Si la aceptan, yo voy a enviar una terna para la sustitución. Ya voy a empezar a ver a quién propongo, a ver si le atino porque he propuesto cuatro y dos salieron conservas”, señaló. (Fuente: Grupo Fórmula)