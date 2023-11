AMLO acusa que medios ‘inflan’ cifran de muertos por Otis en Guerrero; buscan socavar a su gobierno…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que medios de comunicación intentar socavar a su Gobierno, al difundir cifras de muertos por el huracán Otis en Guerrero, las cuales son mayores a la cifra oficial de 48.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que con el inicio de las precampañas electorales, el próximo 20 de noviembre, se recrudecerán las campañas mediáticas contra el Gobierno Federal, por lo que pidió a la ciudadanía tener “mucho ojo” con la información que se difunde en medios.

“Hace como dos días empezaron a difundir de que había más de 300 muerto en Acapulco, y se extendió . ¿Y ustedes creen que es por falta de información, porque fueron sorprendidos, es un asunto espontáneo? No, es para socavar al Gobierno, penando que sí van a poder desprestigiar al Gobierno y entonces van a regresar la mafia por sus fueros”, dijo.

“El 20 de noviembre, día de la Revolución, inician las precampañas, entonces ya van a haber muchísimas cosas, por eso decirle a la gente, mucho ojo, si de por sí hay que estar pendientes y actuar de manera precavida, ahora más, porque, como dirían en Tabasco ‘y lo mejor es lo peor que se va a poner’, para que no nos asustemos, todos tranquilos” refirió.

“Van a ir cada vez más enseñando más el cobre, pero aquí tenemos formas de replicar y todos participamos, y prohibida la censura”, señaló en el Salón Tesorería esta mañana.

El huracán Otis impactó a Guerrero en los primeros minutos del 25 de octubre de 2023, donde dejó un saldo de 48 muertos y 26 personas desaparecidas, hasta el 13 de noviembre, además de múltiples daños en casas y comercios y cerca de 250 mil familias damnificadas, según estimaciones del Gobierno Federal.

Pese a lo anterior, el mandatario mexicano expuso que no se va a censurar a ningún periodista, y que se va a garantizar la libertad de expresión.

“Si estamos aceptando hasta lo que ya se está convirtiendo en deporte nacional, de que me mienten la madre, no va a haber denuncias para nadie, ningún perseguido, no vamos, por ejemplo, a los reporteros de los medios (…) no vamos a pedir quítenlos, no, no”, subrayó.

“Primero hay que garantizar la libertad y valen más los excesos, es mejor que haya excesos a que haya censura y, segundo, se terminan martirizando y nos van a echar la culpa de que ya estamos censurando y no, nada, diálogo, horizontal, circular, derecho de réplica, polémica, debate, es interesante”, puntualizó el tabasqueño. (Fuente: lopezdoriga.com)