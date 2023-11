BUSCAN REFORMA LEGAL PARA REGULARIZAR CONTRATOS: Ayuntamientos no deben estar en un ‘matrimonio forzoso’ con concesionarias, afirma Estefanía Mercado 

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Muchos gobiernos municipales de Quintana Roo están en situaciones difíciles, al tener un “matrimonio forzoso” con algún concesionario heredado, que no realizan un trabajo adecuado, sin consecuencia alguna, denunció la diputada local Estefanía Mercado, quien ingresó una reforma legal para regularizar estos contratos.

“Yo considero que no se les debe de premiar (a estos concesionarios), extendiendo estos contratos, cuando no se está dando el servicio correctamente. Creo que ya llegó el momento que los Ayuntamientos, los alcaldes, los Cabildos, tengan las herramientas legales para poder revocar estas concesiones cuando no estén a la altura de las necesidades de la gente”, aseveró la legisladora del Partido Verde, entrevistada durante una visita a Puerto Aventuras.

La presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XVII Legislatura señaló que espera que esra la reforma a la Ley de los Municipios sea aprobada en las próximas semanas, para así mejorar la regulación de las concesiones en Quintana Roo.

Por otra parte, al ser cuestionada sobre el impacto económico que generará el Tren Maya en el estado, Estefanía Mercado señaló que actualmente prepara una iniciativa, para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, mejor conocidas como pymes.

Indicó que esta iniciativa irá dirigida sobre todo a los artesanos, para que mejoren sus oportunidades de comercialización, a partir de la entrada en operación del Tren Maya.

Agregó que esta propuesta busca enlazarse con los programas en esta materia que tiene activas el gobierno del estado, para fortalecer el desarrollo económico, a la par del mega proyecto ferroviario.

Finalmente, con respecto a Puerto Aventuras, comentó que esta alcaldía necesita más apoyo en materia hospitalaria, ya que esta localidad está creciendo de manera muy acelerada.

Indicó que el acceso al mar es otra demanda de los pobladores de esta alcaldía, por lo que agregó que buscará, desde el Congreso local, que pronto se garantice este “derecho humano”. (Agencia SIM)