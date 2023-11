Ana Guevara y la diputada morenista Ana Laura Bernal son denunciadas por corrupción y tráfico de influencias

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara está envuelta nuevamente en una polémica. La exvelocista y su pareja, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Ana Laura Bernal, fueron demandadas ante la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por tráfico de influencias y corrupción, publicó Proceso.

La denuncia fue interpuesta por Víctor Guzmán exesposo de Bernal Camarena quien acusa a las dos servidoras públicas de fabricar pruebas, mentir a los Ministerios Públicos y buscar favores a través de su influencia para que él no pueda ver a su hijo y menos tener su custodia.

De acuerdo con un reportaje de Imagen Televisión, Guzmán lleva seis años en un pleito legal con la diputada Bernal Camarena y el 15 de agosto de 2022 le arrebataron a su hijo en lo que, dice, “fue un operativo amañado”.

Según Guzmán, la sustracción del menor se realizó sin una orden de cateo y con el respaldo de hasta 20 agentes de la Fiscalía de Quintana Roo quienes, armados, ingresaron a un departamento en Cancún donde se encontraba con su hijo de vacaciones.

“Presenté una denuncia en contra de la diputada Ana Laura Bernal que es mi expareja y su pareja actual que es la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara Espinoza. Tenía miedo que ellas presentaran alguna denuncia falsa en mi contra y me detuvieran. Y pues mi temor era fundado y se acaba de materializar el día de hoy.

“Me notificaron que hoy tenía una audiencia porque supuestamente abusé sexualmente de mi hijo. Gracias a Dios no nos vincularon a proceso porque no hay elementos para demostrar que lo hice. Es una denuncia falsa de estas señoras con el ánimo de tener una ventaja legal sobre mí y que yo no pueda ver ni convivir con mi hijo”, dijo Guzmán.

Ana Laura Bernal pasó de reina de belleza en Sonora a ocupar el cargo de titular del Instituto del Deporte del Distrito Federal (Indeporte), después de que Guevara se lo cediera para poder ser candidata a jefa delegacional de Miguel Hidalgo.

De 2012 a 2018 Bernal Camarena se convirtió en asesora del Senado de la República, durante el periodo en el que Ana Gabriela Guevara ocupó ahí un escaño. Posteriormente Guevara se postuló como candidata a diputada federal por Sonora con la coalición Juntos Haremos Historia. Ana Laura Bernal Camarena fue designada como su candidata suplente.

En septiembre Guevara ganó las elecciones y se convirtió en la diputada federal del PT de Sonora, tres meses después nuevamente abandonó su cargo y por orden del presidente Andrés Manuel López obrador se convirtió en la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) dejándole la curul a Bernal Camarena.

En 2021 Bernal Camarena fue reelecta y ocupará el cargo de diputada federal hasta 2024. (Fuente: Proceso)